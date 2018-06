Die Bilanz für die vom Entsorger Knettenbrech + Gurdulic in Wiesbaden geplante Müllverbrennungsanlage (MVA) fällt gemischt aus. Abfallwirtschaftlich seien in der Rhein-Main-Region durch die offiziell Ersatzbrennstoff-Kraftwerk genannten Anlage keine negativen Auswirkungen zu erwarten, ist der Studie "Ökologische Implikationen von thermischen Abfallbehandlungsanlagen. Aspekte der geplanten MVA in Wiesbaden" ...

