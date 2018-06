FRANKFURT (Dow Jones)--Deutsche Banken rechnen damit, dass Kredite für die Kunden teurer werden. Jeweils ein Drittel der befragte Banken geht davon aus, in diesem Jahr die Konditionen bei Unternehmens- und Ratenkrediten nach oben anpassen zu können. Bei Immobilienkrediten sollen die Zinsen sogar nach Meinung von 41 Prozent der Institute steigen. Mit sinkenden Zinskosten für die Kunden rechnet dagegen kaum ein Bankmanager. Das geht aus dem aktuellen Bankenbarometer der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY hervor. Für die Studie wurden 120 Banken in Deutschland befragt.

Trotz steigender Zinsen gehen die befragten Banken davon aus, dass sich Konsumenten- und Immobilienkredite weiter gut verkaufen werden: 49 bzw. 46 Prozent der Bankmanager erwartet eine höhere Nachfrage nach diesen Produkten, kaum einer geht von einem nachlassenden Kundeninteresse aus.

Zwei von drei Banken rechnen zudem mit einer weiteren Verbesserung der Wirtschaftslage in den nächsten zwölf Monaten, lediglich 2 Prozent gehen von einer Verschlechterung aus. 93 Prozent der Institute erwarten eine Verbesserung der eigenen Geschäftslage.

Trotz der optimistischen Erwartungen soll die Risikovorsorge tendenziell steigen: 28 Prozent der befragten Institute wollen ihre Gesamtrisikovorsorge erhöhen, nur 3 Prozent halten eine Reduzierung für möglich. Konjunkturelle Risiken sehen die Bankmanager derzeit in erster Linie im Ausland: Die größten Gefahren für die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland sind demnach die aktuelle US-Außen- und Wirtschaftspolitik, die von 95 Prozent der Manager als mittleres oder hohes Risiko eingeschätzt wird, gefolgt von geopolitischen Spannungen und Kriegen.

"Die Institute in Deutschland mussten in den vergangenen Jahren lernen, mit wenig zufrieden zu sein - denn in einer Niedrigzinsära lassen sich kaum große Sprünge machen", sagte Claus-Peter Wagner, Managing Partner Financial Services Deutschland bei EY. "Dank der guten Konjunkturentwicklung konnten wenigstens die Risikovorsorge niedrig gehalten und Kreditausfälle weitgehend vermieden werden." Nun witterten viele Institute Morgenluft: "In den USA ist die Zinswende eingeleitet worden, Europa dürfte im kommenden Jahr folgen. Damit deutet sich eine Erholung beim Zinsüberschuss an."

Zwar glaubt die große Mehrheit der Bankmanager nicht an eine Zinserhöhung durch die EZB noch in diesem Jahr - 67 Prozent gehen aber davon aus, dass es 2019 zur Zinswende im Euroraum kommen wird. Die Banken leiden seit einigen Jahren unter den historisch niedrigen Zinsen, die die wichtigste Ertragsquelle der Banken, die Zinseinnahmen, einbrechen ließen. "Es deutet sich zwar eine Straffung der Geldpolitik der Notenbanken an, mittelfristig werden die Zinsen aber nicht auf das Vorkrisenniveau zurückkehren", erwartet Wagner. "Also werden die Banken weiter intensiv über andere Ertragsquellen nachdenken müssen."

Offenbar sehen die Banken bereits Erfolge durch bisherige Sparmaßnahmen und dem Erschließen neuer Ertragsquellen. Zwar stehen Kostensenkungen weiterhin weit oben auf der Agenda - für 44 Prozent der Institute haben entsprechende Maßnahmen derzeit eine große Bedeutung -, allerdings wird nach Einschätzung der großen Mehrheit der Bankmanager der Personalabbau vorerst zu einem Ende kommen. Nur bei 12 Prozent der Banken soll die Beschäftigung in diesem Jahr verkleinert werden- vor einem Jahr wollten noch 43 Prozent der Banken Personal abbauen, vor zwei Jahren lag der Anteil sogar bei 61 Prozent.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/jhe

(END) Dow Jones Newswires

June 21, 2018 06:59 ET (10:59 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.