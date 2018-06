Wie die International Federation of Robotics (IFR) meldet, hat der weltweite Absatz von Industrie-Robotern 2017 die neue Rekordmarke von 380.550 Einheiten erreicht. Dies entspricht einem Plus von 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (2016: 294.300 Einheiten). China verzeichnete mit einem Plus von 58 ...

