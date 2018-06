Die Commerzbank hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Hold" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der Spezialverpackungshersteller dürfte beim Umsatz im zweiten Quartal ein Plus von zwei Prozent erreichen, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer am Donnerstag vorliegenden Prognose zu den kommenden Quartalszahlen. Damit würde auch der Ausblick auf das Gesamtjahr 2017/2018 realistischer./mf/ag Datum der Analyse: 21.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2018-06-21/13:43

ISIN: DE000A0LD6E6