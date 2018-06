Uranium Engery zählt in Deutschland zu den wohl weniger bekannten Unternehmen. Die Aktie verkörpert Anteile eines Unternehmens aus dem Uranbergbau in den USA. Die Kurse sind indes in den zurückliegenden Wochen relativ stark nach oben gestiegen. Damit bestehe die Hoffnung, dass es zu weiteren Gewinnen von deutlich mehr als 15 % kommen könne. Im Detail: Die Aktie verläuft seit Anfang April wieder im charttechnischen Aufwärtstrend. Dabei sind die Notierungen ausgehend von 1 Euro auf mehr als 1,30 ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...