Der GBP/USD konnte zum neuen Tageshoch über 1,3200 steigen, nach dem es einen unerwartet hawkish Statement der Bank of England gab. GBP/USD am Tageshoch über 1,3200 Das Cable konnte um rund 100 Pips bis auf über 1,3200 zulegen, nach dem die Bank of England am Donnerstag ihre Geldpolitik unverändert ließ und so liegt der Zins weiterhin bei 0,50 %. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...