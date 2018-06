Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IfW senkt deutsche Wachstumsprognose deutlich

Das Institut für Weltwirtschaft Kiel (IfW) hat seine Prognose für die deutsche Konjunkturentwicklung in diesem Jahr kräftig gesenkt, zeigt sich aber insgesamt optimistischer als viele andere Wirtschaftsforschungsinstitute. Für das laufende Jahr revidierten die Ökonomen aus Kiel ihre Prognose für den Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,5 Prozentpunkte auf 2,0 Prozent nach unten. Für das Jahr 2019 rechnen sie mit einem Wachstum von 2,3 Prozent.

Deutschland nimmt in 3Q weniger Geld auf als geplant

Deutschland wird im dritten Quartal dieses Jahres weniger Geld aufnehmen als zunächst geplant. Platziert werden sollen Kapitalmarktpapiere im Volumen von 37 Milliarden Euro, ursprünglich waren 43 Milliarden Euro vorgesehen. Bei Geldmarktpapieren bleibt es bei den im Dezember angekündigten 11 Milliarden Euro.

EZB-Ratsmitglied: Fiskalprobleme ohne Einfluss auf Geldpolitik

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach den Worten eines Ratsmitglieds nicht zulassen, dass fiskalische Probleme in den Eurostaaten Einfluss darauf nehmen, wie und wann sie ihre lockere Geldpolitik auflöst. Francois Villeroy de Galhau, der auch Gouverneur der Banque de France ist, warnte, dass die Unsicherheit über die Finanzpolitik einer der möglichen Schocks ist, die die Wirtschaft der Eurozone bedrohen.

Commerzbank: EZB hebt Zinsen im September 2019 an

Die Commerzbank erwartet nach den Beschlüssen der Europäischen Zentralbank (EZB) in der vergangenen Woche, dass die EZB ihre Zinsen im September 2019 anheben wird. Commerzbank-Volkswirt Bernd Weidensteiner geht bei seiner Prognose von der Annahme aus, dass die Kerninflation dann nachhaltig höher liegen dürfte als derzeit.

Weidmann: EZB-Prognosen entsprechen mittelfristigem Inflationsziel

Die von den Volkswirten des Eurosystems prognostizierte Inflationsentwicklung steht nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Jens Weidmann "grob im Einklang" mit dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB). Bei einer gemeinsam von Bundesbank und Banque de France ausgerichteten Konferenz wies Weidmann zudem laut vorab verbreitetem Redetext darauf hin, dass die Inflationsrate aktuell noch etwas höher wäre, wenn sie wie in den USA die kalkulatorischen Eigenmieten von Immobilienbesitzern berücksichtigen würde.

Lager der Falken in der Bank of England wächst

Die Bank of England (BoE) hat ihren Leitzins nicht angetastet. Allerdings ist das Lager der geldpolitischen Falken gewachsen. Die Ratsmitglieder beschlossen mit einer Mehrheit von sechs zu drei Stimmen, den Leitzins stabil bei 0,50 Prozent zu halten. Der BoE-Chefökonom Andrew Haldane schloss sich den beiden Abweichlern Ian McCafferty und Michael Saunders an, die schon im Mai und April für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte gestimmt hatten. Ökonomen und Börsianer hatten mit einem stabilen Leitzins gerechnet.

Schweizerische Nationalbank lässt Geldpolitik unverändert

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat ihre Geldpolitik wie erwartet unverändert gelassen und ihre Inflationsprognose für das laufende Jahr angehoben. Nach Mitteilung der SNB bleibt der Zinssatz auf Sichteinlagen von Geschäftsbanken bei minus 0,75 Prozent und der Zielkorridor des Dreimonatslibor bei minus 1,25 bis minus 0,25 Punkten. "Die Nationalbank bleibt bei Bedarf am Devisenmarkt aktiv, wobei sie die gesamte Währungssituation berücksichtigt", heißt es in der aktuellen geldpolitischen Lagebeurteilung.

Norwegens Zentralbank hält Leitzins stabil

Die norwegische Notenbank hat bei ihrer Ratssitzung an dem Leitzins festgehalten. Er blieb damit bei 0,50 Prozent. Auf diesem Niveau liegt der Schlüsselzins seit März 2016. Zugleich signalisierte die Zentralbank, dass der Leitzins in den nächsten Monaten voraussichtlich steigen wird. "Die Beurteilung des Ausblicks und die Balance der Risiken legen nahe, dass der Leitzins höchstwahrscheinlich im September 2018 erhöht wird", erklärte die Norges Bank.

Brasiliens Notenbank hält Leitzins stabil

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins stabil gehalten. Die Währungshüter stehen vor einem schwierigen Szenario: Das Wirtschaftswachstum ist schwächer als erwartet, während sich die Aussichten für die Inflation aufgrund der schwächeren Währung verschlechtern. Sie signalisierten zudem, dass der Leitzins auch bei der nächsten Sitzung konstant bleiben dürfte.

Umfrage: Kredite bei deutschen Banken werden teurer

Deutsche Banken rechnen damit, dass Kredite für die Kunden teurer werden. Jeweils ein Drittel der befragte Banken geht davon aus, in diesem Jahr die Konditionen bei Unternehmens- und Ratenkrediten nach oben anpassen zu können. Bei Immobilienkrediten sollen die Zinsen sogar nach Meinung von 41 Prozent der Institute steigen. Mit sinkenden Zinskosten für die Kunden rechnet dagegen kaum ein Bankmanager. Das geht aus dem aktuellen Bankenbarometer der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY hervor. Für die Studie wurden 120 Banken in Deutschland befragt.

Saudi-Arabien: Erhöhung um 1 Million Barrel ein "gutes Ziel"

Saudi-Arabiens Ölminister Khalid al-Falih hat eine Förderausweitung um 1 Million Barrel pro Tag als "gutes Ziel" für die Allianz genannt, die sich aus den Mitgliedern der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) und einer von Russland angeführten Gruppe zusammensetzt. Die Förderallianz berät am Samstag über eine Erhöhung der Ölproduktion.

Spitzen der streitenden Koalition kommen am Dienstagabend zusammen

Wegen der Auseinandersetzungen innerhalb der großen Koalition treffen sich die Spitzen des Bündnisses am Dienstag zum Koalitionsausschuss. Die Runde kommt am späten Abend im Kanzleramt zusammen, wie die SPD auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatte bereits CSU-Chef Horst Seehofer in einem Interview Dienstag als Termin des Treffens benannt. Der Streit um Grenzkontrollen und die richtige Asylpolitik hat einen Keil zwischen die Unionsparteien getrieben, der bereits beinahe zum Bruch geführt hätte.

Lindner: Merkel wird in eigenen Reihen zur Hassfigur gemacht

FDP-Chef Christian Lindner hat hundert Tage nach dem Start der großen Koalition ein desaströses Bild des schwarz-roten Regierungsbündnisses gezeichnet. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) werde in den eigenen Reihen zur "Hassfigur" gemacht. "Die Regierung selbst ist sich Opposition genug, mit der Schärfe möchten wir nicht mithalten. Das erschreckt uns sehr", erklärte Lindner mit einem Anflug von Mitleid mit der Kanzlerin.

Umwelthilfe will Dieselbann in Düsseldorf gerichtlich durchdrücken

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) will ein Dieselfahrverbot in Düsseldorf durch juristische Druckmittel erwirken. Die DUH hat dazu einen Antrag auf Zwangsvollstreckung beim örtlichen Verwaltungsgericht gestellt, wie der Verband mitteilte. Damit soll spätestens am 01. Januar 2019 ein Bann für alte Selbstzünder unterhalb der Abgasklasse Euro 5 erzwungen werden, um die Luftqualität in der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens zu verbessern.

EuGH verurteilt Deutschland wegen Nitratbelastung

Deutschland hat nicht genug gegen die zu hohe Nitratbelastung in seinen Gewässern unternommen. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg urteilte am Donnerstag, die Bundesrepublik habe damit gegen die europäische Nitratrichtlinie verstoßen. Demnach hätte Deutschland zusätzliche oder verstärkte Maßnahmen treffen müssen, um seine Gewässer zu schützen. Nitrat gelangt vor allem über das Düngen in der Landwirtschaft ins Wasser.

Erdogan schließt Koalition nach türkischer Parlamentswahl nicht aus

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Bildung einer Koalition nicht ausgeschlossen, sollte seine Allianz des Volkes bei der Wahl am Sonntag keine Mehrheit im Parlament erhalten. "Wenn die Allianz des Volkes 300 Sitze bekommt, ist die Frage geregelt. Wenn sie unter 300 ist, könnten wir eine Koalition bilden", sagte Erdogan in einem Radiointerview. Mit welcher Partei er eine Koalition bilden könnte, sagte er nicht.

Iraks Oberstes Gericht ordnet Neuauszählung von Stimmzetteln an

Iraks Oberstes Bundesgericht hat eine manuelle Neuauszählung der Stimmzettel der umstrittenen Parlamentswahl vom 12. Mai angeordnet. Das Gericht stellte sich mit seiner Entscheidung hinter einen Beschluss des Parlaments von Anfang Juni. Demnach sollen sämtliche elf Millionen Stimmzettel neu ausgezählt werden, einschließlich der Stimmzettel der Auslandswähler, der Vertriebenen und der Sicherheitskräfte.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Mai +5,0 Mrd GBP (Vj: +7,0 Mrd GBP)

GB/Nettomittelbedarf öffentl. Hand (PSNCR) Mai +5,8 Mrd GBP (Vj: +16,0 Mrd GBP)

Taiwans Zentralbank lässt Leitzinsen unverändert

Taiwans Zentralbank lässt Diskontsatz bei 1,375%

Taiwan Exportaufträge Mai +11,7% gg Vorjahr (PROG: +8,0%)

Taiwan Exportaufträge Mai 41,11 Mrd USD

