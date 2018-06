München (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen zwei Wochen ist der Sojabohnenpreis deutlich gefallen und zwischenzeitlich auf einem Zwölf-Monatstief gelandet, so das Vontobel Zertifikate-Team in einer aktuellen Rohstoffkolumne. Neben günstigen Wachstumsbedingungen in den US-Anbaugebieten, einer rekordhohen brasilianischen Ernte und dem festen US-Dollar habe die erneute Zuspitzung des Handelsstreits zwischen den USA und China belastet, hätten die Analysten der Commerzbank den herben Preisrutsch erklärt. ...

