Der Dow Jones Industrial verlor am Dienstag 0,11 Prozent an Wert. Damit setzt sich das lustlose Treiben entlang der 24.600er-Unterstützung fort. Die 21-Tagelinie knickt allmählich ein und könnte damit eine kurzfristige Korrektur ankündigen. Diese sollte spätestens an der 200-Tagelinie zum Stoppen kommen, andernfalls würde weiteres Unheil drohen.

