FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur Moody's wird zuversichtlicher für die Bonitätsbewertung von Heidelbergcement. Die Agentur hob den Ausblick für das langfristige Emittenten-Rating auf positiv von stabil an. Das Rating selbst wurde mit Baa3 bestätigt.

Der bessere Ausblick folge vor allem auf die neuen Verschuldungsziele von Heidelbergcement, die der Baustoffhersteller beim Investorentag am 12. Juni präsentiert habe. Der Konzern habe angekündigt, die Nettoverschuldung in den kommenden drei Jahren um rund 1,5 Milliarden auf 7 Milliarden Euro zu reduzieren, so Moody's zur Begründung.

June 21, 2018

