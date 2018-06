Shanghai (ots/PRNewswire) - Der chinesische Auslandtourismus bewegt sich, sobald der Sommer naht, auf ein Jahreshoch zu und ein aktueller, von China CYTS herausgegebener Bericht zeigt auf, dass über 60 Prozent der chinesischen Touristen in diesem Sommer ins Ausland reisen werden. UnionPay-Karteninhaber haben die Möglichkeit, ihre Karte in 169 Ländern und Regionen einzusetzen, und diesjährig beteiligen sich mehr als 20.000 Händler im Ausland an der Sommer-Marketingkampagne von UnionPay International, die unter dem Motto "Global Travel Season" läuft. Die Zahl der teilnehmenden Händler hat sich damit gegenüber dem Vorjahr verdoppelt und einen neuen Höchststand erreicht.



Mit der UnionPay-App lassen sich die mobilen Bezahldienste von UnionPay in 26 Ländern und Regionen außerhalb Chinas nutzen. Dies umfasst auch QR-Code-Zahlungen und UnionPays Funktion Mobile QuickPass für kontaktlose Zahlungen. Die Reisenden können mit der App ebenfalls die spezifischen Sonderangebote für das mobile Bezahlen mit UnionPay nutzen, u-plan E-Coupons herunterladen und sich über die Vorteile und Dienstleistungen der UnionPay-Karte weltweit informieren.



UnionPay-App: Akzeptanzbereich im außerchinesischen Ausland wächst weiter



Die Zahl der UnionPay-App-Nutzer hat 70 Millionen überschritten, und die Akzeptanz der mobilen Bezahldienste von UnionPay ist für Händler außerhalb Chinas zu einer hervorragenden Möglichkeit geworden, speziell die chinesischen Touristen anzusprechen. In Japan wird UnionPays Mobile QuickPass bei Tokyu Plaza Ginza akzeptiert. Der Flughafen Haneda, das Kaufhaus Matsuya Ginza und die LAOX Duty-Free-Läden werden ab Juli UnionPay QR-Code-Zahlungen ermöglichen.



Die Einführung von UnionPays mobilen Bezahldiensten in Japan ist ein hervorragendes Beispiel für den weltweiten Rollout der mobilen UnionPay-Bezahldienste. Die Zahlung über UnionPay QR Code war bereits in Australien, Neuseeland, Bangladesch, Mauritius usw. möglich - nun können die UnionPay-App-Nutzer via QR-Code-Scan in 19 Ländern und Regionen außerhalb Chinas bezahlen. Chinesische Touristen können ebenfalls unkompliziert UnionPays Mobile QuickPass-Funktion über die UnionPay-App aktivieren, die an mehr als einer Million POS-Terminals in 19 Ländern und Regionen akzeptiert wird, darunter Japan, Singapur, Australien, Neuseeland, Kanada und Russland.



Die "Global Travel Season" mit der UnionPay-App hält in diesem Jahr etliche einzigartige Vorteile für Auslandsreisende parat: Erstens gewähren Händler in Hongkong, Macau, Taiwan, Japan, Russland, Australien und weiteren Ländern und Regionen Rabatte für UnionPays Mobile QuickPass. So können zum Beispiel Kunden ein Aeroexpress-Ticket in Moskau zum Preis von nur einem Rubel erwerben. Zum zweiten haben die Nutzer die Möglichkeit, u-plan E-Coupons herunterladen, die an rund 6.000 Händlerstandorten in 17 Ländern und Regionen über die App genutzt werden können, um den besten Discount zu erhalten. Und drittens: Die App-Nutzer können Händlerangebote, Tipps zum Einsatz der Karte, Leitfäden zur Steuerrückerstattung und andere praktische Informationen einsehen.



Außerhalb Chinas halten mehr als 20.000 Händler besondere Angebote für UnionPay-Kunden bereit



UnionPays Sommer-Marketingkampagne umfasst diesjährig 70 beliebte Ziele in mehr als 40 Ländern und Regionen, darunter auch Kurzstreckenziele wie Hongkong, Macau, Taiwan, Südostasien und Nordostasien sowie Europa, die Vereinigten Staaten, Australien, den Nahen Osten, Zentralasien und Afrika. Die Inhaber von UnionPay-Karten erhalten bis zu 30% Rabatt bei über 20.000 Händlern.



Besonders erwähnenswert ist, dass sich Händler in über 20 Ländern und Regionen entlang der "Belt and Road"-Route an der Kampagne beteiligen. Zu diesen Märkten gehören aufstrebende touristische Destinationen wie Russland, die Tschechische Republik, Polen, Südafrika und die Vereinigten Arabischen Emirate. In Russland beispielsweise bieten Restaurants und Hotels sowie Supermärkte, Unterhaltungseinrichtungen und weitere Unternehmen UnionPay-Rabatte an.



Mit dem kontinuierlichen Ausbau des UnionPay-Akzeptanznetzes beteiligen sich immer mehr Händler aus den Bereichen Gastronomie, Entertainment, Hotelwesen und Transport an den Promo-Aktionen von UnionPay, die eigenständigen und unabhängigen Touristen ein komfortableres Zahlungserlebnis ermöglichen. Die Inhaber von UnionPay-Karten können Hotelzimmer zu einem günstigen Preis auf Websites wie Expedia, Hotels.com und anderen Reiseplattformen buchen und bis zu 20% Rabatt bei der Online-Flugbuchung auf den offiziellen Webseiten von Fluggesellschaften wie z.B. Emirates und Ethiopian Airways bekommen. Karteninhaber die auf Selbstfahrer-Touren gehen, erhalten bei der Autovermietung 15% Discount und 1 Tag Rabatt.



UnionPay-Karteninhaber, die mit ihrer Familie reisen, können sich besonders auf die familienfreundlichen Leistungen der Händler freuen. Sie kommen z.B. beim Besuch von Museen wie dem Metropolitan Museum in den Vereinigten Staaten oder dem Van Gogh Museum in den Niederlanden in den Genuss von freiem Eintritt, kostenlosen Souvenirs und weiteren Vergünstigungen. Auch Royal Caribbean Cruises, Legoland in Malaysia, das San Francisco Bay Aquarium und viele andere Vergnügungsparks bieten Ermäßigungen für die Inhaber von UnionPay-Karten an.



