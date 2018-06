Hamburg (www.aktiencheck.de) - Saudi-Arabien und Russland beabsichtigen die Fördermenge in der zweiten Jahreshälfte anzuheben. Wie wir in unserer jüngsten Ausgabe der Finanzmarkttrends (20.06.2018) argumentierten, erwarten wir in unserem Basisszenario eine Ausweitung der Fördermenge um insgesamt 1 Mio. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...