Osnabrück (ots) - Nitrat-Urteil: FDP fordert mehr Unterstützung für Bauern in Deutschland



Liberale sehen Landwirte doppelt belastet - "Klatsche für die Große Koalition"



Osnabrück. Die FDP hat die Bundesregierung nach dem Nitrat-Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu mehr Unterstützung für die Bauern in Deutschland aufgerufen. Judith Skudelny, umweltpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag): "Das Urteil ist eine Klatsche für die Große Koalition, die unsere Landwirte mit den Aufgaben aus Brüssel im Regen stehen lässt." Die Bundesregierung habe die Bauern in der Vergangenheit nicht dabei unterstützt, die Nitratgrenzwerte einzuhalten. Hier müsse nachgebessert werden.



Skudelny verwies zudem auf eine doppelte Belastung der Landwirtschaft, die bis 2019 im Zuge eines Luftreinhalteprogramms auch die Ammoniak-Emissionen reduzieren müsse. Skudelny: "Wir müssen gewährleisten, dass eine moderne Landwirtschaft auch künftig in Deutschland möglich ist."



