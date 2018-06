Berlin (ots) - Die echte APASSIONATA, so wie sie Tausende von Fans kennen und in ihren Herzen tragen, bleibt APASSIONATA. Die vor 15 Jahren von Peter Massine gegründete und mit Kreativdirektor Holger Ehlers stetig weiterentwickelte APASSIONATA-Pferdeshow wird unter dem bekannten Namen APASSIONATA auch im nächsten Jahr auf große Deutschland- und Europatour gehen.



Die in den letzten Monaten unter "Apassionata - Gefährten des Lichts" durch Europa tourende Pferdeshow eines chinesischen Investors muss nach einem langen Rechtsstreit nun auf einstweilige Anordnung des Oberlandesgerichts Düsseldorf zum 1. Juli 2018 ihren Namen ändern. Sie wird zukünftig unter "Cavalluna" auftreten.



Dazu Holger Ehlers: "Wir sind APASSIONATA und bleiben es auch! Pauschal zu behaupten, dass APASSIONATA einen anderen Namen bekommt, ist einfach falsch. Aber glücklicherweise hat die Namensverwirrung nun ein Ende. Unsere Fans und Freunde bekommen bei uns wirklich eine original APASSIONATA Show zu sehen."



Peter Massine ergänzt: "APASSIONATA ist ein Qualitätssiegel. APASSIONATA bedeutet große Emotionen, unvergessliche Momente und einzigartige Begegnungen. Diese wird es auch zukünftig in vollen Hallen mit staunenden Gesichtern und glänzenden Kinderaugen geben. APASSIONATA ist ein Meer von Gefühlen! Wie schon in der Vergangenheit bringt die APASSIONATA-Familie magische Momente für abertausende glückliche Zuschauer."



Die neue Show ist bereits in Vorbereitung. Unter der Leitung von Kreativdirektor Holger Ehlers entsteht APASSIONATA - Der Magische Traum. Emotionen pur mit noch nie dagewesenen Bildern und neuen Kompositionen. "Erst auf der Bühne - dann für immer in Ihrem Herzen", verspricht Peter Massine.



Infos und Tickets zur aktuellen Tournee unter www.apassionata-traum.de - der offiziellen Website von APASSIONATA



