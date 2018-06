Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Drohnen, die uns zur Arbeit fliegen? High-Tech-Prothesen, die wir mit unseren Gedanken steuern? Und Amateure, die ins Weltall fliegen? Das und mehr sind Themen von "P.M. Wissen". Ab 19. Juli (20:15 Uhr) in Österreich und ab 25. Juli (21:15 Uhr) in Deutschland zeigt der Fernsehsender ServusTV wöchentlich zur Prime Time in Kooperation mit Gruner + Jahr ein aufwendig produziertes TV-Format zum großen Wissensmagazin P.M.



Neueste Erkenntnisse aus Wissenschaft und Technik, visionäre Projekte und Forschung an den Grenzen unseres Wissenshorizont: P.M., das große monatliche Magazin für Wissenschaft, wird ab Juli auch im TV erlebbar sein. In Kooperation mit dem Fernsehsender ServusTV entsteht ein Serien-Format, das wöchentlich faszinierende Geschichten aus P.M. in kurzweiligen Magazin-Beiträgen aufgreift und spannendes Hintergrundwissen zu aktuellen Fragen der Wissenschaft liefert. Die Produktion setzt auf neueste Technologien, dreht mit Spezialkameras und erweitert das Studio durch Augmented Reality Elemente. Moderiert wird das neue Format von dem Astrophysiker Gernot Grömer.



Dr. Gerd Brüne, G+J Publisher Wissensgruppe: "Mit dem P.M. TV-Format werden die Geschichten aus P.M. auf ganz neue Weise lebendig: unterhaltsam und zugleich seriös wie immer, aber dazu noch bewegt, dynamisch und sinnlich erfahrbar. Wir freuen uns, dass wir mit ServusTV einen Partner gefunden haben, dessen hohe Qualitätsansprüche mit unseren wunderbar zusammenpassen."



Produziert wird "P.M. Wissen" von der Bilderfest GmbH in München, spezialisiert auf aufwendig produzierte TV-Wissensformate und bekannt für hochwertige Bildsprache und modernste Produktionstechnik. Mit der Hamburger Print-Redaktion von P.M. steht die Produktionsfirma seit Monaten in engem Austausch, um die TV-Inhalte gemeinsam zu entwickeln und den typischen P.M.-"Ton" zu treffen.



Das Magazin P.M. erscheint seit 40 Jahren im Verlagshaus Gruner + Jahr und bietet nahbaren, verständlichen Wissenschaftsjournalismus. Zur P.M. Gruppe gehören auch die Titel P.M. Fragen und Antworten, P.M. History und der P.M. Logik-Trainer. Die Titel decken das gesamte Spektrum der unterhaltsamen Wissensvermittlung ab. Mit über 145.000 verkauften Ausgaben monatlich ist P.M. eines der beliebtesten Wissensmagazine und berichtet informationstief, faktentreu und verständlich über die spannendsten Ereignisse der Wissenschaft.



OTS: Gruner+Jahr, P.M. Magazin newsroom: http://www.presseportal.de/nr/24835 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_24835.rss2



Pressekontakt: Marina Hoffmann PR/Kommunikation P.M. Magazin Gruner + Jahr GmbH Telefon 040 37 03 38 79 E-Mail hoffmann.marina@guj.de