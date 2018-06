71 Milliarden Dollar bietet Disney für Twenty-First Century Fox. Doch lohnen sich solche Megadeals? Was bei Übernahmen alles schieflaufen kann und wie CEOs typische Fehler vermeiden.

Eines hat Werner Baumann auf jeden Fall erreicht: Sein Name wird in die Bayer-Geschichte eingehen. Unklar ist nur noch, ob als Visionär oder Zocker. 63 Milliarden Dollar lässt sich der Konzern die Übernahme von Monsanto kosten, um zur weltweiten Nummer eins bei Pflanzenschutzmitteln und Saatgut aufzusteigen.

Der Bayer-CEO ist nicht der einzige Top-Manager, der derzeit pokert. Niedrige Zinsen und hohe Aktienkurse wecken auch bei anderen Unternehmenslenkern den Wunsch nach Einmaligkeit und Größe. In der Stahlbranche verhandelt Thyssenkrupp mit dem indischen Tata-Konzern. E.On bereitet sich auf den Kauf von Innogy vor. In den USA haben die Kartellbehörden gerade den Zusammenschluss von AT&T und Time Warner genehmigt. Auch Walt Disney prescht vor: Im Bieterwettstreit um Twenty-First Century Fox will der Unterhaltungsriese 71,3 Milliarden Dollar auf den Tisch legen. Aber lohnen sich solche Megadeals - und worauf kommt es bei gelungenen Zusammenschlüssen an?

Lars Schweizer, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Goethe-Universität in Frankfurt, beschäftigt sich mit der Ökonomie der Fusionen und hat zahlreiche Studien zu dem Thema ausgewertet. Er sagt: "Zwischen 40 und 70 Prozent" der Übernahmen scheitern.

Allerdings: Die Zahl sei nur bedingt verlässlich. Denn meist messen Forscher nach einer Übernahme nur die direkten Auswirkungen auf den Aktienkurs. Der falle häufig. So oder so, eines stehe fest, sagt Schweizer: "Viele Firmenlenker unterschätzen, wie komplex Fusionen sind." Um es besser zu machen, müssen Unternehmenslenker daher einige Regeln beachten. Mehrere kleine Übernahmen sind meist erfolgreicher als ein Megadeal. Zu diesem Schluss jedenfalls kommen vier Partner der Unternehmensberatung McKinsey in einer Studie. Ein Team um den Berater Chris Bradley wertete Daten von knapp 2400 Großunternehmen zwischen 2010 bis 2014 aus. Fazit: Unternehmen profitieren vor allem dann, wenn sie mindestens eine Übernahme pro Jahr abschließen - dafür aber maximal 30 Prozent ihrer Marktkapitalisierung der vergangenen zehn Jahre aufwenden. Grund dafür seien vor allem Lerneffekte, schreiben die Studienautoren im "Harvard Business Review". Offenbar macht Übung auch bei Übernahmen den Meister.

"Um die richtigen Übernahmekandidaten auszuwählen, braucht es eine sorgfältige Risikoüberprüfung", sagt Schweizer, "und die darf nicht nur monetäre Faktoren mit einbeziehen." Sollte selbstverständlich sein, ist es aber nicht - wie eine Umfrage des Münsteraner BWL-Professors Gerhard Schewe unter Dax-, MDax- und TecDax-Managern im Jahr ...

