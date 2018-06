Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag zu Handelsbeginn deutlich gestiegen. In allen Laufzeiten fielen die Renditen.

Schwache Konjunkturdaten aus den USA stützten die Festverzinslichen. So hat sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia im Juni überraschend deutlich eingetrübt. Zudem sind die Hauspreise gemessen am FHFA-Hauspreisindex im April deutlich weniger gestiegen als erwartet. Zudem verunsichert der Handelskonflikt zwischen China und den USA weiter die Anleger und treibt sie in die als sicher geltenden Staatspapiere.

Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 99 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,55 Prozent. Fünfjährige Anleihen kletterten um 3/32 Punkte auf 99 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,78 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 6/32 Punkte auf 99 20/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,91 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 19/32 Punkte auf 101 16/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,05 Prozent./jsl/tos/jha/

