=== 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Neustadt/Weinstraße *** 09:00 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,1 zuvor: 54,3 *** 09:00 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,7 zuvor: 54,4 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,0 zuvor: 52,1 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,0 zuvor: 56,9 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,6 zuvor: 53,8 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,0 zuvor: 55,5 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 53,7 zuvor: 54,1 *** 10:00 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, Luxemburg *** 10:00 AT/Opec, Ministertreffen (13:00 PK), Wien 11:00 DE/SLM Solutions Group AG, HV, Lübeck 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:05 EU/EZB, Mitteilung zum Volumen der vorfristigen Rückzahlung von Mitteln aus dem ersten zielgerichteten langfristigen Refinanzierungsgeschäft der zweiten Serie (TLTRO2) 13:00 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 1Q, Waterloo 14:00 RU/Fußball-WM Gruppe E: Brasilien - Costa-Rica, St. Petersburg *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Juni PROGNOSE: 0,0 Punkte zuvor: +0,2 Punkte *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,5 zuvor: 56,4 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,5 zuvor: 56,8 17:00 RU/Fußball-WM Gruppe D: Nigeria - Island, Wolgograd 20:00 RU/Fußball-WM Gruppe E: Serbien - Schweiz, Kaliningrad - EU/Gegenzölle der EU im Stahlstreit mit den USA treten in Kraft - EU/Ratingüberprüfung für Estland (DBRS) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

June 21, 2018

