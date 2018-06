Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: Dürkopp Adler Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Dürkopp Adler Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 28.06.2018 in Bielefeld mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2018-06-21 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Dürkopp Adler Aktiengesellschaft Bielefeld Absage der für den 28. Juni 2018 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung der Dürkopp Adler Aktiengesellschaft An die Aktionärinnen und Aktionäre der Dürkopp Adler Aktiengesellschaft Die mit Veröffentlichung vom 18. Mai 2018 für den 28. Juni 2018 einberufene ordentliche Hauptversammlung 2018 der Dürkopp Adler Aktiengesellschaft ('*Gesellschaft*') wird hiermit abgesagt; sie wird daher nicht stattfinden. Die am 18. Mai 2018 im Bundesanzeiger bekannt gemachte Tagesordnung ist damit gegenstandslos. Der Vorstand der Gesellschaft rechnet plangemäß mit einer zeitnahen Eintragung des in der außerordentlichen Hauptversammlung vom 20. März 2018 beschlossenen umwandlungsrechtlichen Squeeze Out in das Handelsregister. Mit der Eintragung wird die Verschmelzung der Gesellschaft auf ihre Hauptaktionärin, die DAP Industrial AG, wirksam und die Gesellschaft erlischt als eigenständiger Rechtsträger. Eine Hauptversammlung der Gesellschaft ist dann nicht mehr erforderlich. *Dürkopp Adler AG* _Der Vorstand_ 2018-06-21 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Dürkopp Adler Aktiengesellschaft Potsdamer Straße 190 33719 Bielefeld Deutschland E-Mail: IR@duerkopp-adler.com Internet: http://www.duerkopp-adler.com ISIN: DE0006299001 WKN: 629900 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 697765 2018-06-21

