Jibbit GmbH: JIBBIT GmbH festigt Marktpositionierung auf der Mary Jane Berlin 2018 DGAP-News: Jibbit GmbH / Schlagwort(e): Börsengang/Kooperation Jibbit GmbH: JIBBIT GmbH festigt Marktpositionierung auf der Mary Jane Berlin 2018 21.06.2018 / 15:36 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. JIBBIT GmbH festigt Marktpositionierung auf der Mary Jane Berlin 2018 Für das deutsches Startup Unternehmen JIBBIT GmbH war der Besuch auf der Mary Jane Berlin, die dieses Jahr in die dritte Runde gestartet ist ein voller Erfolg. Auf der größten deutschen Hanfmesse konnte das Unternehmen, das sich auf Blockchain basierende Lösungen für den Cannabis-Markt fokussiert, eine Vielzahl an neuen, starken Partnern aus der Cannabis Industrie gewinnen. Viele davon haben sich jetzt schon committed im neuen Jibbit-Marketplace gelistet zu werden. Auf der Messe Mary Jane 2018, mit über 200 nationalen und internationalen Ausstellern haben die Führungskräfte des Unternehmens JIBBIT GmbH Gespräche mit marktrelevanten Kooperationspartnern führen können. Das Ergebnis: zahlreiche Zusagen bei der Unterstützung bezüglich Realisierung und Marketing. Die JIBBIT GmbH freut sich über den Zuspruch aus der Branche, der auf der Messe noch deutlicher wurde. Das Demo zu JIBBIT'S Marketplace ist bereits voll funktionsfähig und die ersten Partner sind schon implementiert. Schon in den nächsten Wochen, somit früher als erwartet wird dieses Demo zu Testzwecken online gestellt. Benutzer der Plattform können, als bevorzugtes Zahlungsmittel die eigens ins Leben gerufene Kryptowährung - den Jibbit Token - einsetzen. Es werden neben zahlreichen anderen Kryptowährungen (z. B. Bitcoin) natürlich auch Euro und Dollar akzeptiert. Der Jibbit-Token ist die erste deutsche Kryptowährung für den medizinischen Bereich und für die gesamte Cannabis-Industrie. Die Jibbit GmbH fokussiert sich als international tätiges Softwareunternehmen auf Lösungen für Nischenmärkte. Das Unternehmen deckt mit seinen Marken JIBBITRunner, JIBBITMarketplace und JIBBITDoc die unterschiedlichsten Kernsegmente des Cannabis-Markts ab. Der Tokensale geht vom 01.07.2018 bis zum 31.08.2018 und Teilnehmer können Rabatte von bis zu 35% erhalten. Jibbit GmbH Mittelstr. 11-13 40789 Monheim am Rhein Medienkontakt: Daniel Pikulski Head of Corporate Communications Jibbit GmbH E-Mail: contact@jibbit.io Token Sale Kontakt: Marco Heyse Head of Investor Relations Jibbit GmbH E-Mail: sale@jibbit.io Whitepaper: https://jibbit.io/whitepaper 21.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 697779 21.06.2018

