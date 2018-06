Sinner AG: DGAP-News: Sinner AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartals-/Zwischenmitteilung Sinner AG: 21.06.2018 / 16:16 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SINNER AKTIENGESELLSCHAFT - Karlsruhe ISIN: DE0007241002 // WKN: 724100 Zwischenmitteilung gemäß § 37x WpHG für das erste Quartal 2018 Geschäftsverlauf und Ergebnis An der stabilen und risikodiversifierten Mieterstruktur bei der SINNER AG hat sich im Vergleich zum Vorjahr keine Änderung ergeben. Die Miet- und Pachterträge in 2018 steigen leicht durch erstmalige ganzjährige Vermietung der neu erworbenen Gebäude. Ausblick Die in den Jahren 2011 bis 2015 vorgenommene Optimierung des Immobilienbestandes zeigt in einer mittelfristig verbesserten Vermietungs- und Mieterlösstruktur ihre Erfolge. Aufgrund der weiterhin nicht positiven Entwicklung auf dem deutschen Biermarkt wird die Geschäftstätigkeit des Mieters Hatz-Moninger Brauhaus GmbH weiter belastet sein. Es ergeben sich aber keine Auswirkungen auf die bisherige Höhe der Miet- und Pachtzahlungen. Insgesamt erwarten wir in 2018 eine leicht rückläufige Ertragsentwicklung im Vergleich zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 wegen Dachsanierungskosten an einem Gebäuden. Sonstiges Am 16. Mai 2018 fand die Hauptversammlung unserer Gesellschaft statt. Karlsruhe, 20. Juni 2018 Der Vorstand 21.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Sinner AG Durmersheimer Straße 59 76185 Karlsruhe Deutschland Telefon: 0721 - 5702 - 342 Fax: 0721 - 5702 - 345 E-Mail: I.Rupp@sinnerag.de Internet: www.sinnerag.de ISIN: DE0007241002 WKN: 724100 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (General Standard) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 697815 21.06.2018

