- Reale Fahrzeuge, Maschinen oder Roboter via VR in der Ferne steuern - Wie das Smartphone zum Hausmeister denkender Gebäude wird - Erste Ultraschall-Firewall für Handys - Wie Lautsprecher, Kameras oder Kühlschränke das Sprechen lernen



Wie autonomes Fahren via Gestik selbst in der Ferne heute schon möglich ist - auch ohne 5G -, kann man auf der DIGITAL LIFESTYLE PREVIEW am 28.6. in München und am 2.7. in Hamburg nicht nur erstmals sehen und erleben. Zum 20jährigen Jubiläum bietet die bekannte Presse-Vorschau ihren Besuchern gleich mehrere Weltpremieren und die Chance Technik von morgen heute schon live selber zu testen. Denn auf der exklusiven Medien-Plattform erlebt man u.a. Zahnbürsten, die Märchen erzählen, kann sich mit Kameras, Lautsprechern oder gar Steckerleisten unterhalten. Lernt die erste Ultraschall-Firewall für Handys kennen oder erfährt, warum das Smartphone zum Hausmeister denkender Gebäude wird. Im Vorfeld von IFA und Gamescom bietet die PREVIEW wieder eine Vielzahl innovativer Produkte, die unsere Arbeits- und Lebenswelt verändern werden. Ihr persönliches "Upgrade ins digitale Zeitalter" und digital Lifestyle zum Anfassen gibt es nach der Anmeldung über das Tech- & Recherche-Portal www.pre-view-online.com



Wer auf der PREVIEW die VR-Brille aufsetzt, wird sich virtuell auf dem Fahrersitz eines Autos befinden. Auf die virtuelle Windschutzscheibe werden aber reale, bewegte Bilder übertragen. Diese stammen von der Onboard-Kamera eines tatsächlich existierenden Fahrzeuges. Mit Gestensteuerungen lässt sich das Auto in der Ferne in Echtzeit lenken, bremsen und beschleunigen. Der eigene reale Avatar oder Stellvertreter, den man auf diese Weise in der Ferne kontrolliert, kann ein Modellauto, ein echter PKW, eine Maschine oder ein Roboter sein. Weltpremiere einer extrem innovativen VR-Lösung. Denn auf der DIGITAL LIFESTYLE PREVIEW wird am 28.6. in München und am 2.7. in Hamburg weltweit erstmals gezeigt, wie sich ein reales Fahrzeug - das sich irgendwo auf der Welt befinden kann - in Echtzeit mit Handbewegungen steuern lässt. - Und das alles schon ohne 5G.



Weitere Themenschwerpunkte der Presse-Vorschau werden u.a. Sprachsteuerung, digitale Assistenten, KI, Vernetzung und SmartHome sein. Auf der PREVIEW erfährt man wie sich Fernseher oder Kühlschränke in Dialog-Partner oder Autos in persönliche Assistenten verwandeln lassen. Der Themenbogen der PREVIEW reicht von AR/ VR-Lösungen bis hin zu neuen Geschäftsmodellen, die Technologien ermöglichen, die an Bord der neuesten Satelliten-Generation um die Erde kreisen.



