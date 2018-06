Bei der Fußball-WM in Russland hat Dänemark gegen Australien 1:1 unentschieden gespielt. Für die Nordlichter hatte Christian Eriksen (7. Minute) vorgelegt, Mile Jedinak für Australien in der 38. Minute per Elfmeter ausgeglichen.

Erneut fiel die Entscheidung nach einem Handspiel erst per Videobeweis. Australien wendete damit das vorzeitige WM-Aus ab. In der Tabelle ist vorerst Dänemark auf Rang eins, gefolgt von Frankreich, Australien und Peru. Frankreich und Peru spielen am Abend in Jekaterinburg.