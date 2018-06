Die Rolle der Distribution hat sich zuletzt verändert und weiterentwickelt. Ursprünglich galten die "Vertriebler" als eine Art Pioniere, die bei der kleinsten Andeutung einer neuen Technologie sofort auf den Zug aufsprangen, um ihren Wettbewerbern die Kunden wegzuschnappen. Mittlerweile aber haben die Hersteller von Halbleiterbauteilen und Bauelementen die Schlüsselrolle verstanden, die die Distribution bei der Öffnung neuer Märkte und der Wertschöpfung für den Kunden spielen kann. Die Hersteller erkannten den wirtschaftlichen Vorteil der Spezialisierung auf das, worin sie gut waren - also Produktkonzeptionierung, Design und Fertigung. Das führte dazu, dass die Distributoren die Kunden direkt bedienten. So brauchten die Hersteller keine großen Büros mit einer Menge an Verkaufspersonal in jedem Gebiet mehr unterhalten. Nun kaufen die meisten Design-Ingenieure über die Distribution ein. Das bedeutet aber auch, dass sie ihre Informationen und den benötigten Support auch vom Distributor bekommen möchten.

Mein Kollege Mark Burr-Lonnon, Senior Vice President, EMEA, Asia and Global ...

Den vollständigen Artikel lesen ...