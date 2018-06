Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Euro-Finanzminister entscheiden heute (Donnerstag) in Luxemburg über den Abschluss des Hilfsprogramms für Griechenland zum 20. August 2018, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: "Dies wird ein historischer Moment für das griechische Volk sein, das es verdient, seine volle wirtschaftliche und finanzielle Souveränität wiederzuerlangen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...