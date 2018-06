Gründung der Europazentrale und Erweiterung um

Nashua, New Hampshire (ots/PRNewswire) - Resonetics gab heute

bekannt, dass es Medelec aus Puidoux (Schweiz), einen führenden

Anbieter von Metallrohren und anderen Komponenten für die

Medizinprodukteindustrie übernommen hat. Medelec wurde 1952 gegründet

und hat sich über drei Generationen im Besitz der Familie Butty

entwickelt. Das Unternehmen hat sich einen Namen für qualitativ

hochwertige Röhren in medizinischen Geräten gemacht und arbeitet mit

einer breiten Auswahl an Metallen, darunter verschiedene Edelstähle

sowie Edel- und Halbedelmetalle. Neben der Herstellung von Rohren aus

Flachmaterial bietet Medelec zusätzliche Fertigungsmöglichkeiten wie

Laserschneiden und -schweißen sowie CNC-Bearbeitung.



"Resonetics freut sich über den Zusammenschluss mit dem

Medelec-Team. Marc und Sandra Butty haben sich in der Medtech-Branche

einen sehr guten Ruf für Präzision und Qualität erarbeitet und

erhebliche Investitionen in Technologie getätigt, um ihre

jahrzehntelange Erfahrung zu komplementieren", sagte Tom Burns,

President und CEO von Resonetics.



"Sandra und ich hielten es für richtig, einen Partner wie

Resonetics zu finden, der uns helfen könnte, das Geschäft auf

globaler Ebene weiter auszubauen", sagte Marc Butty, President von

Medelec. "Es gibt viele Synergien zwischen den Unternehmen und wir

glauben, dass unsere Kunden von der Kombination unserer Ressourcen

und Fähigkeiten profitieren werden." Medelec wird bis zum 1. Oktober

als Medelec weitergeführt, um Kunden genügend Vorlaufzeit zu geben

und wird danach zu Resonetics Switzerland. Die Führungspositionen von

Marc und Sandra Butty werden beibehalten, während die schweizerischen

Aktivitäten um zusätzliche Ressourcen erweitert werden, um

zukünftigem Wachstum Rechnung zu tragen und um dedizierte

Prototyping-Dienstleistungen zur Unterstützung schnellerer

Durchlaufzeiten für F&E-Kunden hinzuzufügen.



Resonetics wurde selbst im Februar 2018 von GTCR über die

Beteiligungsgesellschaft Regatta Medical übernommen. Chip Hance,

Executive Chairman von Resonetics, fügte hinzu: "Wir freuen uns, eine

europäische Präsenz aufzubauen und die Rohrfertigung als

Kernkompetenz hinzuzufügen. Medelec hat eine stolze Tradition und wir

sind froh darüber, dieses Vermächtnis bei Resonetics weiterzuführen."



Informationen zu Resonetics



Resonetics wurde 1987 gegründet und ist ein Pionier in der

Lasermikrofertigung und bietet Lohnfertigungsdienstleistungen für die

Life-Science-Industrie an. Resonetics entwirft, baut und integriert

eigene Laserarbeitsplätze zur Lösung komplexer Fertigungsaufgaben und

hat viel in Spitzentechnologie investiert. Die Kombination modernster

Lasersysteme mit einem großen und innovativen technischen Team

ermöglicht es Resonetics, mit Kunden zusammenzuarbeiten und

überzeugende Lösungen anzubieten, die alle technischen, qualitativen

und wirtschaftlichen Anforderungen erfüllen. Erfahren Sie mehr unter

www.resonetics.com.



Informationen zu GTCR



GTCR wurde 1980 gegründet und ist eine führende

Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Investitionen in

Wachstumsunternehmen in den Bereichen Dienstleistungen für

Wachstumsmärkte, Technologie, Medien und Telekommunikation,

Gesundheitswesen sowie Finanzdienstleistungen und -technologie

konzentriert. Das in Chicago ansässige Unternehmen entwickelte die

Leaders Strategy - die Suche nach und die partnerschaftliche

Zusammenarbeit mit herausragenden Managern in wichtigen Bereichen, um

marktführende Unternehmen zu identifizieren, zu übernehmen und

mithilfe von transformativen Akquisitionen und organischem Wachstum

aufzubauen. Seit seiner Gründung hat GTCR über 15 Milliarden

US-Dollar in mehr als in 200 Unternehmen investiert. Weitere

Informationen unter www.gtcr.com. Regatta Medical wurde im April 2017

als Partnerschaft zwischen Robert "Chip" Hance, Mark Weishaar und

GTCR gegründet. Die Aufgabe von Regatta Medical besteht darin, durch

den Erwerb herausragender Produkte und Dienstleistungen im Bereich

Medizinprodukte ein führendes Unternehmen in der

Medizingeräteindustrie aufzubauen. Weitere Informationen zu Regatta

Medical finden Sie unter www.regattamedical.com.



