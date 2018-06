Die weiter schwelenden Sorgen wegen des weltweiten Handelskonfikts haben die Wall Street am Donnerstag erneut belastet. Zusätzlich drückten schwache heimische Konjunkturdaten auf die Stimmung. So war der Sammelindex der wirtschaftlichen Frühindikatoren weniger als erwartet gestiegen.

Der Dow Jones Industrial sank in der ersten Handelsstunde um 0,62 Prozent auf 24 503,95 Punkte. Damit setzte der New Yorker Leitindex seine Talfahrt der vergangenen Tage fort und markierte den niedrigsten Stand seit rund drei Wochen. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Donnerstag ebenfalls weiter bergab: Er verlor 0,51 Prozent auf 2753,31 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 fiel um 0,60 Prozent auf 7236,93 Zähler zurück. Er hatte zur Wochenmitte allerdings ein Rekordhoch erklommen./gl/mis

