New York - Die weiter schwelenden Sorgen wegen des weltweiten Handelskonflikts haben die Wall Street am Donnerstag erneut belastet. Zusätzlich drückten schwache heimische Konjunkturdaten auf die Stimmung. So war der Sammelindex der wirtschaftlichen Frühindikatoren weniger als erwartet gestiegen.

Der Dow Jones Industrial sank in der ersten Handelsstunde um 0,62 Prozent auf 24 503,95 Punkte. ...

