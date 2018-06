Dürfen Erben auf das Facebook-Konto eines Verstorbenen zugreifen? Das soziale Netzwerk will das verhindern. Der BGH urteilt im Juli.

Im Streit über den Zugang der Eltern auf ein Facebook-Konto ihrer verstorbenen Tochter könnte der Bundesgerichtshof (BGH) womöglich zugunsten der Eltern entscheiden. Das zeichnete sich am Donnerstag in der mündlichen Verhandlung in Karlsruhe ab.

Das Urteil wird jedoch erst am 12. Juli verkündet. Im konkreten Fall geht es um den Tod einer 15-Jährigen, die 2012 aus ungeklärten Umständen von einem Auto erfasst wurde und tödlich verunglückte.

Die Mutter, die zusammen mit dem Vater Erbin ist, hält eine Selbsttötung der Jugendlichen für möglich. Um Klarheit ...

