Hannover (www.anleihencheck.de) - Erwartungsgemäß hat das Monetary Policy Committee der Bank of England heute dafür votiert, keine Anpassungen an der geldpolitischen Ausrichtung der Notenbank in London vorzunehmen, so die Analysten der Nord LB.Entsprechend bleibe die Bank Rate weiterhin bei 0,50%. Kein Teilnehmer an der Bloomberg-Befragung von Ökonomen habe mit einer Veränderung dieses Zinssatzes gerechnet, sodass diese Nachricht keine Überraschung darstelle. Die Zielgrößen der Ankaufprogramme von Staats- und Unternehmensanleihen seien heute ebenfalls nicht angepasst worden. ...

