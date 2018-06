Der DAX schaffte es gestern gerade so das Gap zu schliessen und somit seine Pflicht zu erfüllen. Danach tauchte er erneut ab und durchbrach auch die 12600, was natürlich als Schwäche zu werten ist. Negativ war ja vorher das Scheitern an der genannten wichtigen 13200. Im Wochenchart kann man noch die 12500 als möglichen Auffangbereich ausmachen, aber ein mega Widerstand ist das auch nicht. Darunter ...

