Der BGH stellt das Zugriffsverbot von Erben auf das Facebook-Konto eines Verstorbenen infrage. Die Aussichten sind gut, dass in einem aktuellen Fall zugunsten der Eltern entschieden wird.

Der Tod einer 15-Jährigen in einem U-Bahnhof in Berlin lässt die Eltern mit quälenden Fragen zurück. Was ist damals passiert? Antworten versprechen sie sich vom Facebook-Konto des Mädchens. Aber der Konzern verweigert ihnen seit Jahren den Zugang - aus Datenschutz-Gründen. Nun hoffen sie auf die obersten Zivilrichter am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Das Urteil soll am 12. Juli verkündet werden. Die Verhandlung am Donnerstag lässt grundsätzliche Klarstellungen zum digitalen Erbe erwarten. (Az. III ZR 183/17)

Worum geht es genau? Ende 2012 wird die Tochter von einer einfahrenden U-Bahn erfasst, später stirbt sie im Krankenhaus. Die Umstände bleiben unklar: War es ein Unglück? Oder wollte das Mädchen nicht mehr leben? Die Eltern wünschen sich Gewissheit. Womöglich, denken sie, hat die Tochter auf Facebook Nachrichten ausgetauscht, die Licht ins Dunkel bringen könnten. Nach eigener Aussage hatten sie sich von dem Mädchen das Passwort sagen lassen. Aber als sie sich nach dessen Tod anmelden wollen, geht das nicht mehr: Das Konto ist schon im "Gedenkzustand".

"Gedenkzustand" - was bedeutet das? Facebook-Nutzer können einstellen, dass ihr Account nach ihrem Tod gelöscht werden soll. Tun sie das nicht, wird das öffentlich sichtbare Profil im "Gedenkzustand" eingefroren und bekommt den Zusatz "In Erinnerung an". Die Seite wird zu einer Art virtuellem Kondolenzbuch für die Bekannten des Verstorbenen. Anmelden kann sich bei dem Konto niemand mehr. ...

