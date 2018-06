Osnabrück (ots) -



"Schatz, das bist exakt Du!!!" oder: "Haargenau du und ich", kommentieren die User. Der erste Social Media Clip zum kultigen Oreo Stieleis erobert Facebook und Instagram im Sturm - bereits nach rund einer Woche knackt der Clip die zwei Millionen Aufrufe. Mit dem Titel "Woran Beziehungen wirklich scheitern" ist der Clip auf Instagram (Link: https://bit.ly/2MLTzOv) sowie auf der Facebook-Seite des Berliner Start-ups Stoyo zu sehen (Link: https://bit.ly/2t5mft0), das den viralen Hit für den deutschen Eiskremhersteller Froneri Ice Cream produzierte. Er thematisiert eine Alltagssituation eines jungen Paares, in der eine junge Frau auf überspitzte und lustige Art und Weise ihren Partner dabei überführt, ihre Leckereien und letztendlich auch noch ihr geliebtes Oreo Stieleis alleine aufgegessen zu haben.



Der Erfolg ist nicht verwunderlich, denn wer hat ihn nicht in der Familie oder im Freundeskreis, diesen einen "Nimmersatt", vor dem einfach NICHTS sicher ist. Dass die User bei Oreo Eis besonders mitfiebern, ist klar. Denn das knusprige Oreo Eisvergnügen am Stiel wartet mit einer enormen Fangemeinde auf. In einer cremig genussvollen Rezeptur verbindet es herrlich sahnige Eiskrem mit original Oreo Keksstückchen. Umhüllt wird der Eismix von einem einzigartigen Überzug aus original Oreo Keksstückchen.



Oreo Stieleis gibt es seit 2014 deutschlandweit für den Genuss zu Hause im praktischen 4 x 110 ml-Multipack und auch als Impuls-Stieleis für unterwegs. Neben der bekannten klassischen Sorte, ist es seit 2017 auch als Popcorn-Variante und seit diesem Jahr zusätzlich in der Geschmacksrichtung "Peanut Butter" erhältlich. Weitere Informationen dazu gibt es unter www.coolice.eu.



