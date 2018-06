Hier geht's zum Video

Harte 70er Jahre zurückgerechnet im DAX - aber auch lange Boom-Phasen in den 80ern und 90ern. Robert Halver von der Baader Bank zeigt schaut zurück und nach vorn Robert Halver von der Baader Bank, was war das herausragendste Ereignis in Ihrem Berufsleben, das den DAX hoch- oder heruntergetrieben hat? Was war Ihre erste DAX-Aktie? Hat es sich gelohnt? Robert Halver von der Baader Bank im Interview mit Antje Erhard.