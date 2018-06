ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt ist am Donnerstag einmal mehr vom globalen Handelskonflikt ausgebremst worden. Da es im Handelsstreit nichts Neues gab, steuern China, die USA und die EU den bereits angekündigten Zöllen und Gegenzöllen entgegen. Während noch immer viele Analysten erwarteten, dass die beiden größten Volkswirtschaften der Welt, die USA und China, vor einem ausgewachsenen Handelskrieg in letzter Sekunde zurückschreckten, sind sich immer mehr Investoren nicht mehr so sicher. Anleger zeigen sich zunehmend besorgt, dass die wechselseitigen Strafzölle der Weltwirtschaft schaden könnten.

Der SMI verlor 1,1 Prozent auf 8.460 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursverlierer und eine unveränderte Aktie gegenüber. Umgesetzt wurden 46,21 (zuvor: 54,78) Millionen Aktien. Einen ersten konjunkturellen Warnschuss vor den Bug machten Börsianer in schwachen US-Daten aus: Denn die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hatte sich im Juni spürbar und deutlicher als befürchtet eingetrübt. Mit den schwachen US-Daten gerieten die Kurse in der Schweiz deutlicher unter Druck, auch der Dollar verlor zum Franken.

Ohne große Folgen blieb die geldpolitische Entscheidung der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Diese hatte ihre Geldpolitik wie erwartet unverändert gelassen und ihre Inflationsprognose für das laufende Jahr angehoben. Nach Mitteilung der SNB bleibt der Zinssatz auf Sichteinlagen von Geschäftsbanken bei minus 0,75 Prozent und der Zielkorridor des Dreimonatslibor bei minus 1,25 bis minus 0,25 Punkten.

Unter den Einzelwerten gaben Swiss Re 1,9 Prozent ab. Die Deutsche Bank hatte die Titel des Rückversicherers auf "Halten" abgestuft. Die Analysten beurteilen den Sektor insgesamt skeptischer. Ganz am Ende des Tableaus fanden sich Swatch mit einem Abschlag von 2,5 Prozent, Richemont gaben um 1,9 Prozent ab, obwohl die eidgenössischen Uhrenexporte im Mai ein solides Wachstum verzeichnet hatten. Lediglich die Ausfuhren nach Italien brachen drastisch ein. Händler sprachen von einem insgesamt schlechten Börsenumfeld für gehobene Konsumwerte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 21, 2018 11:48 ET (15:48 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.