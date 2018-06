Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es nach der kleinen Erholung am Vortag am Donnerstag erneut deutlich nach unten. Schwach tendierten vor allem die Aktien der Automobilhersteller nach der Gewinnwarnung von Daimler. Aber auch die Automobilzulieferer, die im DAX-Universum stark vertreten sind, fuhren Verluste ein. Die Auswirkungen des Handelsstreits zwischen den USA und China sind nun in den Bilanzen der Unternehmen angekommen und könnten die gesamte Branche, die bereits mit anderen Belastungen zu kämpfen hat, ausbremsen. Der DAX schloss 1,4 Prozent leichter bei 12.512 Punkten.

Daimler zollt Zöllen Tribut

Der Handelskonflikt zwischen den USA und China hat unmittelbare Auswirkungen auf Daimler. Der Premium-Autohersteller sah sich wegen höherer chinesischer Einfuhrzölle auf in den USA gefertigte Fahrzeuge zu einer Gewinnwarnung gezwungen. Diese hat viele Investoren auf dem falschen Fuß erwischt. Die DZ Bank wurde von der Gewinnwarnung überrascht. Zwar dürften die anhaltenden Neuigkeiten zu den Themen Zölle und Diesel das Sentiment gegenüber der gesamten Branche belasten, hauptsächlich betroffen sei aber Daimler wegen der gesenkten Prognose. Die Daimler-Aktie verlor 4,3 Prozent.

An der Börse wird das anders gesehen. So gaben BMW um 2,9 Prozent und VW um 3,1 Prozent nach, obwohl beide Unternehmen sofort reagierten und ihren Ausblick für 2018 bestätigten. Aber auch die Zulieferer wurden abverkauft, so gaben Continental um 2,9 Prozent, Hella um 5,3 Prozent, Schaeffler um 3,5 Prozent und Bertrandt um 4,7 Prozent nach.

Beiersdorf verliert seinen Boss

Beiersdorf (minus 5,6 Prozent) sucht einen neuen Vorstandschef. CEO Stefan Heidenreich wird spätestens mit Ablauf seines Vertrags Ende 2019 das Unternehmen verlassen. Der Abgang wurde an der Börse negativ für die Investment-Story gewertet. Heidenreich werde bei Investoren als einer der Hauptgründe für die zuletzt starke Aktienentwicklung gesehen. Sein Ausscheiden könnte auch auf Unstimmigkeiten mit den Haupteignern über die weitere strategische Entwicklung hindeuten, hieß es.

Capsensixx erwischte für sein Börsendebüt nicht den besten Tag. Der Ausgabekurs lag bei 16 Euro, mit einem Schlusskurs bei 15,93 Euro lagen die Investoren der ersten Stunde bereits knapp hinten.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 109,4 (Vortag: 91,7) Millionen Aktien im Wert von rund 4,53 (Vortag: 3,33) Milliarden Euro. Es gab dabei 3 Kursgewinner, 25 -verlierer und 2 unveränderte Aktien.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.511,91 -1,44% -3,14% DAX-Future 12.519,00 -1,36% -3,84% XDAX 12.536,04 -1,33% -2,53% MDAX 26.257,36 -1,03% +0,22% TecDAX 2.798,74 -1,13% +10,66% SDAX 12.231,74 -1,19% +2,90% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,08 76 ===

