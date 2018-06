Zürich - Schwache Konjunkturdaten aus den USA haben am Donnerstag die Talfahrt am Schweizer Aktienmarkt beschleunigt. Nach einem leicht freundlichen Beginn knickte der Leitindex SMI noch am Vormittag ein und baute danach die Verluste bis Börsenschluss sukzessive aus. Die Konjunkturneuigkeiten aus Amerika schickten die Stimmung der Anleger in den Keller.

So hat sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia im Juni überraschend deutlich eingetrübt. Auch die Hauspreise im April sowie der Sammelindex der wirtschaftlichen Frühindikatoren im Mai waren schwächer als erwartet. Zudem verunsicherte der Handelskonflikt zwischen China und den USA weiterhin die Anleger und trieb sie in die als sicher geltenden Staatspapiere. Damit ist das Zwischenhoch des Vortages wieder verpufft.

Der Swiss Market Index (SMI) tauchte zum Handelsschluss um 1,14 Prozent auf 8'459,93 Punkte. Das Börsenbarometer fiel erneut unter die Marke von 8'500 Zählern, die es am Vortag überschritten hatte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) sackte um 1,2 Prozent auf 1'407,32 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 1,08 Prozent auf 10'163,72 Punkte. Von den 30 Aktien im SMI/SLI schlossen alle im Minus.

Die internationalen Handelsspannungen seien weiter das zentrale Thema, sagte ein Analyst. Der Druck auf den Markt und die Verunsicherung an der Börse werde immer grösser, so ein Händler. Derzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...