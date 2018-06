2019 werden die 5G-Lizenzen versteigert. Dabei ist es wichtig, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Denn nur Wettbewerb sorgt dafür, dass wirklich alle Mobilfunkkunden vom neuen Standard profitieren können.

Aus der Perspektive von Unternehmen kann Wettbewerb lästig sein. Ständig die eigenen Marktanteile zu verteidigen oder mit viel Aufwand auszubauen, das sorgt für Druck und für Stress. Aber Wettbewerb ist auch das Salz in der Suppe des Fortschritts und für Kunden eine willkommene Dynamik im Markt. Die Plattitüde "Konkurrenz belebt das Geschäft" gilt auch hier, und sie ist der Motor unseres Wirtschaftswachstums.

Nun werden 2019 die Lizenzen für den neuesten Mobilfunkstandard 5G versteigert. 5G soll Deutschland in das Digitalisierungszeitalter katapultieren und die Grundlage für eine langfristige Wettbewerbsfähigkeit legen. Auch wenn 5G im Privatkundensegment meiner Meinung nach zu Unrecht als der kurzfristige Heilsbringer gepriesen wird, so ist es dennoch absolut richtig, heute schon die Weichen für die Zukunft zu stellen. Aus diesem Grund sollte bei der Versteigerung darauf geachtet werden, dass die fundamentalen Fehler, die bei der 4G-(LTE-)Versteigerung 2010 gemacht wurden, diesmal nicht begangen werden. Bei LTE gab es bisher keinen wirklichen Wettbewerb. Die drei Netzbetreiber Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica hatten den anderen Marktteilnehmern in Form der Mobilfunk-Provider - mitunter auch Diensteanbieter genannt - das schnelle LTE nämlich nicht für deren eigene Tarife zur Verfügung gestellt. Diensteanbieter bedienen rund 20 Prozent des deutschen Mobilfunkmarktes. Es gab keine rechtlich durchsetzbare und damit verbindliche sogenannte Diensteanbieterverpflichtung für LTE.

Das Ergebnis dieses ordnungspolitischen Versagens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...