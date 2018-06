Müde, mutlos, Merkel: Die Kanzlerin ist so angeschlagen wie nie. Dabei verlangen die Krisen in Deutschland, Europa und der Welt eine tatkräftige Regierungschefin. Der wirtschaftliche Schaden ist jetzt schon immens.

Es ist kurz nach zehn Uhr in Peking, als Angela Merkel den Anschluss verliert. Eigentlich soll sie im Gleichschritt mit dem chinesischen Ministerpräsidenten an den Soldaten vorbeigehen, die sich vor der Großen Halle des Volkes postiert haben. Doch der Gastgeber Li Keqiang ist zackiger unterwegs als die Kanzlerin. Um das Tempo zu drosseln, verwickelt sie ihn schließlich in ein Gespräch.

Merkel mag rote Teppiche nicht, sie hat auf dem Nachtflug von Berlin aus kaum geschlafen, die Temperatur klettert in der stickigen Luft bereits gen 30 Grad - und dennoch: Von diesem Tag Ende Mai bleibt der Eindruck, dass die mächtigste Frau der Welt nicht mehr mithalten kann. Physisch nicht. Und auch nicht politisch.

Merkels Schwäche offenbart sich nicht nur in Peking. Sie wird deutlich beim G7-Gipfel in Kanada, dessen mühsamst ausgehandeltes Kommuniqué US-Präsident Donald Trump wenig später mit ein paar dahingetwitterten Sätzen zerreißt. Beim deutsch-französischen Ministerrat auf Schloss Meseberg, wo Merkel in den Plan des französischen Präsidenten Emmanuel Macron für einen Euro-Zonen-Haushalt einwilligt, obwohl sie sich stets gegen den Sonderetat ausgesprochen hatte. Und natürlich im Streit mit der CSU über die Frage, ob Asylbewerber, die bereits in einem anderen EU-Land registriert wurden, an der deutschen Grenze abgewiesen werden dürfen.

Im Sommer 2018, im verflixten 13. Jahr ihrer Kanzlerschaft, erscheint möglich, was angesichts von Merkels Dauerregentschaft bislang nicht einmal ihre erbittertsten Gegner zu träumen wagten: das Ende ihrer Ära. Noch ist Merkel nicht Geschichte. Aber wie ihre Geschichte endet, das hat sie nicht mehr allein in der Hand; zu oft hat sie gezaudert und gezögert, der Tagespolitik hinterheramtiert, dem politischen Weltlauf ihren Stempel ausdrücklich nicht aufdrücken wollen.Merkel hat Deutschland nach ihrem überraschend knappen Wahlsieg 2005 nicht reformiert, obwohl sie es eigentlich wollte. Sie hat in Europa auf Solidität gepocht und keine Solidarität erkennen lassen, sich zur Euro-Krisen-Lehrmeisterin aufgeschwungen, um als Bittstellerin in der Migrationsfrage zu enden. "Wer mit Kämpfen nach innen beschäftigt ist, kann Kämpfe nach außen nicht gut führen", sagt der Ökonom Friedrich Heinemann: "Daher kann es sein, dass am Ende für Deutschland sehr schlechte Verträge unterschrieben werden." Viel mehr als andere Staaten ist Deutschland als Exportnation auf globale oder europäische Regeln angewiesen. Doch eine Strategie gegen den aggressiven Neoprotektionismus von Trump hat Merkel "ganz offensichtlich nicht" entwickelt, sagt der Ökonom Gabriel Felbermayr.

Auch wenn Merkel Einblicke in ihre Gefühlswelt meist nicht einmal in homöopathischen Dosen gewährt: Wer sie in diesen Wochen beobachtet, gewinnt den Eindruck, dass sie selbst zu der Erkenntnis gelangt ist, ihr Politikansatz des Auf-Sicht-Fahrens habe sich überlebt. Die Frage ist, was daraus folgt.

Vielleicht weiß Merkel das selbst noch nicht genau. Einerseits ist sie nach der Wahlkampftortur, den quälenden Koalitionsverhandlungen und dem Dauerhickhack mit der CSU erschöpft und auch resigniert: Ein Rücktritt würde nicht mehr überraschen. Andererseits analysiert sie noch immer so pointiert die deutschen Probleme und geopolitischen Verschiebungen, dass sich der Eindruck aufdrängt, sie halte ihre Mission für längst noch nicht beendet.Dass die Kanzlerin in diesem Jahr bereits zum elften Mal in ihrer Amtszeit nach China reiste - und damit so oft wie in kein anderes außereuropäisches Land -, liegt auch an der belebenden Wirkung auf sie selbst: Es sind Hallo-Wach-Trips, mit denen sie sich für ein paar Stunden aus der Lethargie in Deutschland befreit.

Merkel als Oppositionsführerin

Wenn die Kanzlerin von der langfristigen Strategie der chinesischen Machthaber spricht, von den unendlichen Datenschätzen, die Firmen dort anhäufen, und der Rasanz, mit der sich Städte und Infrastruktur weiterentwickeln, erscheinen ihr die unentschlossenen Manager und die reglementierten Arbeitszeiten der Arbeitnehmer in Deutschland, der strenge Datenschutz und die vielen Pannenprojekte als Alarmsignale: Leute, das geht nicht mehr lange gut.

Merkel skizziert in diesen Momenten, was geschehen müsste, damit die Bundesrepublik wettbewerbsfähig bleibt, und macht klar, dass die einzige Chance für Europa, international relevant zu bleiben, eine stärkere Integration ist. Das Problem ist nur, dass sie dabei klingt, als würde die Oppositionsführerin Merkel beschreiben, was sie zu tun gedenkt, wenn sie endlich die amtierenden Taugenichtse von der Macht verdrängt hat.

Ja, Demokratie ist mühsam, Föderalismus bisweilen lähmend. Wahrscheinlich glaubt Merkel auch, dass es Deutschland zu gut geht, um am Status quo etwas ändern zu wollen. Tief greifende Reformen lassen sich ihrer Einschätzung zufolge nur in schlechteren Zeiten vornehmen. Die allerdings könnten rascher kommen als gedacht. Warum also nicht vorbauen? Eine kraftvolle Kanzlerin müsste vor allem drei Mammutaufgaben bewältigen. Die multilaterale Weltordnung retten. Der EU ein Update verpassen, um sie als relevanten globalen Spieler zu etablieren. Und Deutschland ins digitale Zeitalter führen. Müsste, wie gesagt.

Für einen Moment ist der alte Horst Seehofer wieder da. Der CSU-Chef hat in der Münchner Parteizentrale ernst, sehr ernst über sein Lieblingsthema Asyl gesprochen, als eine Spur der typischen Seehofer-Ironie um seinen ...

