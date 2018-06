DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

AKTIENMÄRKTE (18.37 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.403,51 -1,05% -2,87% Stoxx50 3.035,20 -0,78% -4,49% DAX 12.511,91 -1,44% -3,14% FTSE 7.558,75 -0,90% -0,07% CAC 5.316,01 -1,05% +0,06% DJIA 24.483,42 -0,71% -0,95% S&P-500 2.752,01 -0,55% +2,93% Nasdaq-Comp. 7.726,04 -0,71% +11,92% Nasdaq-100 7.226,81 -0,74% +12,98% Nikkei-225 22.693,04 +0,61% -0,32% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,15 +83

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,65 65,71 -0,1% -0,06 +10,5% Brent/ICE 73,67 74,74 -1,4% -1,07 +13,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.268,63 1.268,33 +0,0% +0,31 -2,6% Silber (Spot) 16,32 16,28 +0,2% +0,04 -3,6% Platin (Spot) 862,85 871,50 -1,0% -8,65 -7,2% Kupfer-Future 3,02 3,04 -0,6% -0,02 -9,2%

Abwärts geht es mit den Ölpreisen. Hier belastet die Aussicht auf ein höheres Ölangebot der Opec. Der Iran habe seine ablehnende Haltung offenbar aufgegeben und stimmte einer "kleinen" Anhebung der Opec-Produktion auf der anstehenden Sitzung zu, heißt es. Der iranische Ölminister sagte, dass die Opec in den zurückliegenden Monaten zuviel gekürzt habe und sich wieder stärker an die vereinbarten Mengen halten sollte.

FINANZMARKT USA

Nach einer Phase der Stabilisierung am Vortag nehmen die US-Börsen am Donnerstag ihre Talfahrt wieder auf. Da es im Handelskonflikt nichts Neues gibt, steuern China, die USA und die EU sowie letztlich auch Mexiko und Kanada den bereits angekündigten Zöllen und Gegenzöllen entgegen. Während noch immer viele Analysten erwarten, dass die beiden größten Volkswirtschaften der Welt, die USA und China, vor einem ausgewachsenen Handelskrieg in letzter Sekunde zurückschrecken, sind sich immer mehr Investoren nicht mehr so sicher. Anleger zeigen sich zunehmend besorgt, dass die wechselseitigen Strafzölle der globalen Wirtschaft schaden könnten. Am Aktienmarkt geht es für Intel um 1,8 Prozent nach unten. Der unrühmliche Abgang von CEO Brian Krzanich wegen eines Verstoßes gegen die Unternehmensrichtlinien belastet. Gleichzeitig rechnet der Konzern für 2018 mit einem weiteren Rekordjahr. Mit Abgaben zeigen sich auch die Aktien der US-Autohersteller. General Motors verlieren 2,1 Prozent, Ford 1,2 Prozent. Der eskalierende Handelskonflikt zwischen den USA und China hat mit Daimler ein erstes prominentes Opfer gefordert. Der deutsche Premium-Hersteller sah sich wegen höherer chinesischer Einfuhrzölle auf in den USA gefertigte Fahrzeuge zu einer Gewinnwarnung gezwungen. Micron Technology steigen um 2,1 Prozent. Das Unternehmen verdiente im dritten Quartal deutlich mehr und setzte auch mehr um, Umsatz und Ergebnis liegen über den Analystenerwartungen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach der zaghaften Erholung am Vortag ging es an den Börsen in Europa am Donnerstag deutlich nach unten. Vor allem der Sektor der Automobilwerte belastete mit einem Minus von 3,2 Prozent, nachdem Daimler am Vorabend einen Gewinnwarnung ausgegeben hat. Während die Unternehmen in den USA weiter von der dortigen Steuerreform profitieren, ist auf der anderen Seite der Handelskonflikt zwischen den USA und China nun in der Wirtschaft angekommen und lastet auf dem Gewinn des deutschen Autobauers. Die Daimler-Aktie verlor 4,3 Prozent. BMW gaben im Gefolge um 2,9 Prozent nach und VW verloren 3,1 Prozent, obwohl beide Unternehmen ihren Ausblick für 2018 bestätigten. Ein Medienbericht über eine mögliche Aufspaltung hat den Kurs der Electricite de France (EdF) um 5,2 Prozent in die Höhe getrieben. Für die Aktie von Novo Nordisk ging es nach positiven Ergebnissen in zwei Phase-III-Tests zum Hoffnungsträger Semaglutid um 3,7 Prozent nach oben. Nach Geschäftszahlen legten die Aktien von Dixons Carphone an der Londoner Börse um 2,4 Prozent zu.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.10 Uhr Mi, 17.11 Uhr % YTD EUR/USD 1,1602 +0,24% 1,1554 1,1583 -3,4% EUR/JPY 127,61 -0,08% 127,88 127,48 -5,7% EUR/CHF 1,1508 -0,16% 1,1532 1,1523 -1,7% EUR/GBP 0,8759 -0,29% 0,8789 1,1387 -1,5% USD/JPY 109,99 -0,33% 110,70 110,06 -2,4% GBP/USD 1,3246 +0,53% 1,3146 1,3188 -2,0% Bitcoin BTC/USD 6.726,05 -0,5% 6.780,31 6.788,42 -50,8%

Am Devisenmarkt gerät der Dollar mit dem schwachen Philly-Fed-Index etwas unter Druck. Im Gegenzug steigt der Euro wieder über die Marke von 1,16 Dollar und notiert aktuell bei 1,1611 Dollar. Vor den Daten hatte er noch bei 1,1550 Dollar gelegen. Der WSJ-Dollarindex kommt von seinem Jahreshoch 0,2 Prozent zurück. Das britische Pfund macht nach der geldpolitischen Entscheidung der Bank of England (BoE) einen Satz nach oben. Die Zinsen hat die BoE zwar nicht erhöht, jedoch fiel die Abstimmung darüber knapper aus als beim vorangegangenen Treffen im Mai.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Gewinnen an den Börsen in Sydney und Tokio standen am Donnerstag teils kräftige Verluste an den anderen Aktienmärkten der Region Südostasien gegenübergestanden. In Australien gaben erneut Kursgewinne der im früheren Jahresverlauf gebeutelten Bankenaktien dem Markt Auftrieb. Auch an der Nachbarbörse in Neuseeland legte das Marktbarometer kräftig zu. In Japan stiegen die Kurse ebenfalls, zum Teil gestützt vom im Verlauf nachgebenden Yen. An den anderen Plätzen der Region dominierten rote Vorzeichen. In Hongkong zogen vor allem schwächere Kurse im Finanzsektor den Index ins Minus. Daneben belastete aber auch das starke Minus beim Kamaramodulehersteller Sunny Optical von fast 9 Prozent. Neue Nachrichten zu dem Unternehmen gab es nicht. Für das Minus in Schanghai wurden der Handelsstreit mit den USA verantwortlich gemacht. Dazu komme der immer noch trübe Ausblick des Telekomausrüsters ZTE. ZTE waren zwischenzeitlich von einem existenzbedrohenden Zulieferbann aus den USA betroffen und verloren seit Wiederaufnahme des Handels mit der Aktie rund 50 Prozent. Am Donnerstag schlossen ZTE kaum verändert. Unter den Einzelaktien verloren Ramsay in Sydney 7,5 Prozent. Der Krankenhausbetreiber hatte eine Gewinnwarnung ausgegeben. Für die Krankenversicherer des Landes könne dies möglicherweise ein günstiges Zeichen sein, spekulieren Marktteilnehmer. Der Subindex des Gesundheitssektors legte um 1,4 Prozent zu. Für Softbank ging es am Tag nach der Hauptversammlung in Tokio um 4,6 Prozent nach oben. CEO Masayoshi Son hatte dort die eigene Aktie als unterbewertet bezeichnet. Japanische Autoaktien blieben etwas zurück, Honda, Toyota und Nissan tendierten etwas leichter. Posco konnten sich in Seoul trotz einer Hochstufung durch die Ratingagentur Moody's dem Abwärtstrend nicht entziehen und gaben um 0,9 Prozent nach.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

VW peilt Erlös von mehr als 6 Mrd EUR aus Truck-Sparte-IPO an

Ein Börsengang der Lkw-Sparte von Volkswagen soll mehr als 6 Milliarden Euro einbringen. Auf die Frage, ob er tatsächlich mit rund 6 Milliarden Euro rechne, sagte VW-Truck-Vorstand Andreas Renschler dem Manager Magazin: "Das dürfte gern ein bisschen mehr sein." Geplant sei der Börsengang derzeit für den Sommer 2019, rund 25 Prozent der Anteile sollen angeboten werden.

Moody's erhöht Ausblick für Heidelbergcement auf positiv

Die Ratingagentur Moody's wird zuversichtlicher für die Bonitätsbewertung von Heidelbergcement. Die Agentur hob den Ausblick für das langfristige Emittenten-Rating auf positiv von stabil an. Das Rating selbst wurde mit Baa3 bestätigt.

Der bessere Ausblick folge vor allem auf die neuen Verschuldungsziele von Heidelbergcement, die der Baustoffhersteller beim Investorentag am 12. Juni präsentiert habe. Der Konzern habe angekündigt, die Nettoverschuldung in den kommenden drei Jahren um rund 1,5 Milliarden auf 7 Milliarden Euro zu reduzieren, so Moody's zur Begründung.

Allianz dementiert Bericht über Abbau von 5.000 Stellen

Die Allianz hat einen Bericht zurückgewiesen, nach dem in Deutschland mindestens 5.000 Stellen gestrichen werden sollen. "Die Zahl ist falsch", sagte ein Sprecher der Allianz Deutschland mit Blick auf die vom Manager Magazin genannte Größenordnung. "Wir arbeiten an der Automatisierung und Digitalisierung von Strukturen" fügte er hinzu. Es gebe aber "kein Programm mit vorgegebenen Zielgrößen".

Eon-Chef räumt Fehler im menschlichen Umgang bei Milliardendeals ein

Eon-Chef Johannes Teyssen hat Schwächen im Miteinander und der Kommunikation nach außen bei den jüngsten Milliarden-Geschäften eingeräumt. In einem Interview gab der Konzernlenker zu, dass bei dem Verkauf der Kraftwerkstochter Uniper und der Übernahme der Innogy nicht alles optimal gelaufen sei. Vor allem im Umgang mit Uniper-Chef Klaus Schäfer zeigte er sich selbstkritisch. "Ich glaube, ich hätte ihn früher ins Vertrauen ziehen sollen, als wir den Verkauf an Fortum vorbereiteten", sagte Teyssen dem Manager Magazin.

Volkswagen sichert sich Zugang zur Feststoffbatterie-Technologie

Volkswagen sichert sich über ein Gemeinschaftsunternehmen mit Quantumscape Zugang zur Feststoffbatterie-Technologie. Der Wolfsburger Konzern wird nach eigenen Angaben 100 Millionen US-Dollar in das Startup aus dem kalifornischen San Jose investieren und damit zum größten automobilen Anteilseigner aufsteigen. Der Abschluss der Transaktion unterliege noch der Zustimmung durch die Behörden.

Thyssenkrupp plant Joint Venture für Designräder in China

Thyssenkrupp plant mit chinesischen Partnern die Gründung eines Joint Ventures zur Produktion von Leichtbau- und Stahl-Designrädern für die Fahrzeugindustrie. Die Tochter Thyssenkrupp Steel Europe unterzeichnete entsprechende Verträge mit dem chinesischen Stahlräderhersteller Jingu und dem Stahlproduzenten Ansteel, wie der Konzern mitteilte.

Thyssenkrupp-Steel-Betriebsrat lehnt weitere Schuldenbelastung ab

Die Bewertungslücke zwischen den Stahlsparten von Thyssenkrupp und Tata Steel darf nach Meinung der Arbeitnehmervertreter nicht über die Verschiebung weiterer finanzieller Lasten auf das geplante Joint Venture ausgeglichen werden. "Noch mehr Schulden als Mitgift werden wir nicht akzeptieren", erklärte der Gesamtbetriebsratschef von Thyssenkrupp Steel, Tekin Nasikkol, nach einer Betriebsversammlung am Stahlstandort Hamborn/Beeckerwerth. Angesichts der noch ungeklärten Fragen rief Nasikkol das Management auf beiden Seiten vor 3.500 Beschäftigten dazu auf, "Sorgfalt vor Schnelligkeit" zu stellen.

Telekom-Tochter T-Systems will rund 10.000 Stellen streichen

Die Großkundentochter der Deutschen Telekom will weltweit in den nächsten drei Jahren rund 10.000 Arbeitsplätze abbauen, 6.000 davon in Deutschland, pro Jahr rund 2.000, beginnend 2018. Zunächst sollen die Managementebenen von acht auf fünf reduziert werden. Von den derzeit 230 Niederlassungen in der Bundesrepublik sollen wahrscheinlich noch 20 erhalten bleiben. "Das Abbauprogramm wird teuer, auch weil wir es so sozialverträglich wie möglich gestalten wollen, aber diese Investition wird sich lohnen", sagte T-Systems-Chef Adel Al Saleh dem Handelsblatt.

K+S vereinbart Abnahme von 75.000 Tonnen Kaliumsulfat

Der Düngemittel- und Salzhersteller K+S hat im Zuge des Ausbaus seines Spezialitätengeschäfts eine Abnahmevereinbarung mit der australischen Kalium Lakes geschlossen. Sie sichert dem Unternehmen aus Kassel den Zugriff auf 75.000 Tonnen Kaliumsulfat pro Jahr. Die hochpreisige Düngemittelspezialität sei vor allem für Kunden in Südostasien und Australien bestimmt, hieß es. Vor einer endgültigen Vereinbarung mit einer Laufzeit von zehn Jahren müssen aber noch bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Unter anderem führe K+S eine Due Diligence bei Kalium Lakes durch, sagte ein Unternehmenssprecher.

Einhell Germany hebt nach gutem Halbjahr Prognose an

Der Werkzeughersteller Einhell hat seine Jahresprognose angehoben. Das erste Halbjahr sei für den Konzern "sehr positiv verlaufen", teilte die Einhell Germany AG mit. In den Monaten Januar bis Mai sei der Umsatz um 10,7 Prozent auf 261,7 Millionen Euro gestiegen. Im Halbjahr rechnet Einhell deshalb mit einem Umsatzwachstum von mindestens 10 Prozent sowie einer Rendite vor Ertragsteuern von rund 7 bis 8 Prozent. Für das Gesamtjahr stellt Einhell nun einen Umsatz von 610 bis 615 (bislang 600) Millionen Euro und eine Umsatzrendite vor Steuern von 6,9 bis 7,4 (bislang 6,5 bis 7,0) Prozent in Aussicht.

Paion nimmt 5,2 Millionen Euro aus Privatplatzierung ein

Das Pharmaunternehmen Paion hat im Rahmen einer Privatplatzierung von 2,6 Millionen neuen Aktien 5,2 Millionen Euro eingenommen. Sämtliche Aktien seien an den französischen institutionellen Investor Financiere Arbevel gegangen, teilte die Gesellschaft mit, die Produkte in den Bereichen Sedierung und Anästhesie entwickelt. Paion will den Erlös zur Vorbereitung des Marktzulassungsantrags für das Mittel Remimazolam in der EU verwenden.

EdF-Aktie steigt nach Bericht über mögliche Aufspaltung

Ein Medienbericht über eine mögliche Aufspaltung hat den Kurs der Electricite de France (EdF) am Donnerstagnachmittag in die Höhe getrieben. Das Magazin Challenges berichtete, dass die Agentur, die staatliche Beteiligungen verwaltet, an einem Plan zur Trennung der Aktivitäten von EdF in den Bereichen Kernenergie und erneuerbare Energien arbeite.

Intel-CEO Krzanich tritt zurück - CFO Swan übernimmt interimistisch

Intel-Chef Brian Krzanich gibt sein Amt auf. Seine Aufgaben übernimmt interimistisch CFO Robert Swan, wie das Unternehmen mitteilte. Gleichzeitig stimmte der Konzern auf ein Rekordquartal und ein Rekordjahr ein. Intel sei kürzlich darüber informiert worden, dass Krzanich in der Vergangenheit eine einvernehmliche Beziehung zu einer Intel-Mitarbeiterin hatte. Eine laufende Untersuchung durch interne und externe Anwälte habe einen Verstoß gegen die Nicht-Fraternisierungspolitik von Intel bestätigt, die für alle Manager gelte, hieß es in einer Mitteilung.

AT&T erhält 1,1 Mrd Dollar aus Infrastruktur-Allianz mit Brookfield

Der US-Telekomkonzern AT&T Inc ist eine strategische Allianz mit Brookfield Infrastructure eingegangen und überträgt dem Unternehmen einen Teil seines sogenannten Colocation-Geschäftes. Darunter versteht man die Unterbringung von Kundenservern im Rechenzentrum eines Internetanbieters. Brookfield werde diese Dienste für den Konzern künftig in 18 Rechenzentren in den USA und 13 im Ausland anbieten, teilte AT&T mit. Im Zuge der Vereinbarung erhält AT&T 1,1 Milliarden US-Dollar, die zur Rückzahlung von Schulden verwendet werden sollen.

Kroger überrascht mit guten Zahlen - Aktie schießt nach oben

Unerwartet gute Geschäftszahlen lassen die Aktie der US-Supermarktkette Kroger am Donnerstag im frühen Handel um 12 Prozent in die Höhe schnellen. Die Supermarktkette meldete für das Quartal per Ende Mai einen Umsatz von 37,5 Milliarden US-Dollar, nach 36,3 Milliarden im Vorjahr. Der Gewinn kletterte auf 626 Millionen von 303 Millionen Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie belief sich auf 73 nach 32 Cent. Analysten hatten dem Unternehmen aus Cincinnati, das seine Aktivitäten angesichts des wachsenden Wettbewerbs im Lebensmitteleinzelhandel überarbeitet hat, einen bereinigten Gewinn je Anteil von 63 Cent zugetraut.

