Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Conte: Merkel zieht Entwurf für Gipfel-Erklärung zu Flüchtlingen zurück

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach Angaben von Italiens Regierungschef Giuseppe Conte einen Textentwurf für den Sondergipfel am Sonntag zur EU-Flüchtlingspolitik zurückgezogen. Merkel habe ihn angerufen und "die Dinge geklärt", indem sie von einem "'Missverständnis'" gesprochen habe, schrieb Conte am Donnerstag im Onlinenetzwerk Facebook. "Der gestern verbreitete Textentwurf wird zurückgenommen", schrieb der Regierungschef.

Niederlande gegen deutsch-französischen Vorschlag zu Eurozonen-Budget

Die Niederlande lehnen das von Deutschland und Frankreich vorgeschlagene Budget für die Eurozone ab. Es sei unklar, "welches Problem das löst", sagte der niederländische Finanzminister Wopke Hoekstra am Donnerstag beim Treffen mit seinen Kollegen aus der Währungsunion in Luxemburg. "Deshalb sind wir nicht dafür." Eine scharfe Warnung kam auch aus dem Nicht-Euro-Land Polen.

Visegrad-Staaten legen Protest gegen Sondergipfel zur Migration ein

Die Staaten der sogenannten Visegrad-Gruppe haben scharfen Protest gegen den für Sonntag einberufenen Sondergipfel zur EU-Flüchtlingspolitik eingelegt. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki bezeichnete das Treffen am Donnerstag als "inakzeptabel". "Wir werden daran nicht teilnehmen, denn sie wollen einen Vorschlag wieder aufwärmen, den wir bereits abgelehnt haben", sagte der polnische Regierungschef nach einem Treffen mit seinen Kollegen aus Tschechien, Ungarn und der Slowakei.

Stimmung der Verbraucher im Euroraum verschlechtert sich

Das Verbrauchervertrauen im Euroraum hat sich im Juni eingetrübt. Der von der EU-Kommission ermittelte Index verringerte sich um 0,7 auf minus -0,5 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von 0,0 prognostiziert. Für die EU-28 ging der Wert um 1,2 Punkte zurück auf minus 1,3. Der endgültige Indexstand des Verbrauchervertrauens für Juni wird in der kommenden Woche veröffentlicht.

Paris zieht Elektro-Autos den Stecker

"100% elektrisch" - unter diesem Motto flitzen jeden Tag tausende Carsharing-Autos durch Paris. Doch das Modell namens Autolib' könnte in wenigen Tagen Geschichte sein: Das vor sechseinhalb Jahren mit viel Tamtam gestartete Vorzeigeprojekt zur Elektromobilität steht vor dem Aus. Wegen hoher Schulden und zahlreicher Nutzerbeschwerden wollen die Verantwortlichen in der französischen Hauptstadt am Donnerstag den Stecker ziehen.

Kommunen dürfen von Anwohnern Beteiligung an Straßensanierung verlangen

Bei der Sanierung einer Anliegerstraße können Grundstückseigentümer zur finanziellen Beteiligung an den Kosten herangezogen werden. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig stufte in einem am Donnerstag verkündeten Urteil den in Hessen erhobenen Straßenbaubeitrag für den Um- oder Ausbau von Straßen als rechtmäßig ein. Das Gericht wies die Klage eines Bürgers aus Hofheim am Taunus zurück, der gegen eine Vorauszahlung geklagt hatte. (Az. BVerwG 9 C 2.17)

Länderfinanzminister wollen Share Deals bei Immobilien erschweren

Die Finanzministerkonferenz hat sich mehrheitlich für strengere Regelungen zu den sogenannten Share Deals bei Immobiliengeschäften ausgesprochen. Die Finanzministerinnen Edith Sitzmann aus Baden-Württemberg, Monika Heinold aus Schleswig-Holstein und Bremens Finanzsenatorin Karoline Linnert begrüßten den Beschluss als einen ersten guten Schritt. Es sei ein wichtiges Signal, dass der Staat aktiv gegen Steuervermeidungsmodelle vorgehe und zu mehr Steuergerechtigkeit beitrage.

S&P: NPL-Quote italienischer Banken könnte sich 2019 halbieren

Standard & Poor's rechnet damit, dass sich der Anteil notleidender Kredite (NPL) am gesamten Kreditvolumen italienischer Banken 2019 halbieren wird. "Die NPL-Quote könnte 2019 auf 10 Prozent sinken, wenn alle angekündigten Maßnahmen umgesetzt werden", sagte Analyst Mirko Sanna in einer Telefonkonferenz. Laut den Materialien der Präsentation rechnet S&P allerdings damit, dass die NPL-Quote in diesem Jahr zunächst auf 20 (2017: 12) Prozent steigen wird. Dieser Anstieg beruht auf der erstmaligen Anwendung des Bilanzierungsstandards IFRS 9.

Merkel kündigt Finanzkredit von 100 Millionen Dollar für Jordanien an

Angesichts der wirtschaftlichen Probleme Jordaniens hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei ihrem Besuch in Amman einen ungebundenen Finanzkredit von 100 Millionen Dollar angekündigt. Damit solle die Umsetzung der vom Internationalen Währungsfonds (IWF) verordneten Reformen etwas erleichtert werden, sagte Merkel nach einem Gespräch mit Jordaniens König Abdullah II.

Merkel zu Gesprächen in Beirut eingetroffen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am Donnerstag aus Jordanien kommend im Libanon eingetroffen. Am Flughafen in Beirut wurde sie von Regierungschef Saad Hariri empfangen, der ein Abendessen für die Kanzlerin gibt. Beide treffen sich am Freitag erneut zu Gesprächen über die Lage in der Region und der geschätzt rund 1,5 Millionen Flüchtlinge vor allem aus Syrien, die der Libanon aufgenommen hat.

Philly-Fed-Index gibt im Juni kräftig nach

Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im Juni spürbar eingetrübt. Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia fiel auf plus 19,9 Punkte von plus 34,4 im Mai. Der Rückgang war stärker als erwartet, von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Indexstand von plus 28,5 vorhergesagt.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gesunken

In den USA sind in der Woche zum 16. Juni weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 3.000 auf 218.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von 220.000 vorhergesagt.

Trump-Berater Bolton reist im Juni nach Russland

Der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, John Bolton, wird diesen Monat nach Russland reisen, um ein mögliches Gipfeltreffen zwischen den Präsidenten Donald Trump und Vladimir Putin zu besprechen. Dies kündigten das Weiße Haus und der Kreml an. "Diese Reise wird in der Tat passieren", sagte Putins Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag in den staatlichen Medien Russlands.

Fed/Kashkari: Tempo der Zinserhöhungen drosseln

Der Präsident der Federal Reserve von Minneapolis, Neel Kashkari, hat sich bei den Zinsschritten der US-Notenbank für ein niedrigeres Tempo ausgesprochen. "Wir sollten wirklich langsamer vorgehen", sagte er bei einer Veranstaltung in Minneapolis. "Ich sehe keine Anzeichen für eine Überhitzung, also warum drosseln wir die Wirtschaft?" Er forderte, dem Arbeitsmarkt mehr Zeit zu geben, um sich weiter zu erholen.

+++ Konjunkturdaten

*DJ US/Index der gleichlaufenden Indikatoren Mai +0,2% gegen Vormonat

*DJ US/Index der nachlaufenden Indikatoren Mai +0,5% gg Vm

*DJ US/Index der Frühindikatoren Mai +0,2% gegen Vormonat

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 21, 2018 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.