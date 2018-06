Auf die Frage eines Followers, ob es nicht sinnvoll wäre, eine europäische Batteriefabrik in Deutschland anzusiedeln, zeigte sich Tesla-Chef Elon Musk nicht gerade abgeneigt. Er teilte mit, dass es möglicherweise sinnvoll wäre, an der deutsch-französischen Grenze nahe der Benelux-Länder eine Fabrik aufzubauen. Musk hält es für erforderlich, insgesamt zehn bis zwölf Fabriken nach dem Vorbild der in Nevada angesiedelten Gigafactory zu bauen.

Batterieproduktion in Deutschland: Kommen bald ... (Lukas Burmester)

