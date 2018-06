Donald Trump schwächt zunehmend die Sicherheits-Allianzen der USA, warnt Eichengreen. Damit bedrohe er die Position der eigenen Währung.

Als brandgefährlich für den Dollar sieht der amerikanische Top-Ökonom Barry Eichengreen die Politik von US-Präsident Donald Trump an. "Die traditionellen Alliierten der USA sehen, wie Trump gegen sie vorgeht und sich ihren Gegnern annähert, das schwächt die Position des Dollars als internationale Reservewährung."

Eichengreen sprach am Rande eines Seminars der Bundesbank und der Banque de France in Paris mit dem Handelsblatt. Er begründete seine Warnung damit, dass die Position des Dollars als sicherer Hafen und Reservewährung in starkem Maße von der US-Sicherheitspolitik abhänge.

"Länder, die mit den USA verbündet sind, halten deutlich mehr Dollar, als sie aus rein wirtschaftlichen Gründen müssten, das ist sozusagen ein Zeichen des guten Willens." Nehme die Glaubwürdigkeit des Bündnisses mit den USA ab, verringere sich entsprechend die Motivation, Dollar zu halten. Trump aber schwäche die Sicherheits-Allianzen der USA - und damit auch die Position der eigenen Währung.

