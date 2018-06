Freiburg (ots) - [...] Noch weiß niemand, ob Agrarministerin Julia Klöckner den Mut hat, das Ruder herumzureißen. Sie betont, dass sich das Urteil auf die alte Rechtslage beziehe - und dass das neue Düngerecht das Nitratproblem entschärfe. Offenbar hat sie nicht mit Friedhelm Taube gesprochen, dem Kieler Agrarwissenschaftler, der vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein im Schattenkabinett der CDU war. Die Neureglung, sagt Taube, habe nichts gebracht. Also sollte Klöckner schleunigst echte Verbesserungen angehen. Sonst fängt sich Deutschland ein zweites Nitrat-Urteil an. Und der besondere Naturschatz verkommt weiter. http://mehr.bz/pi8pg



