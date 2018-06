Fresh Del Monte Produce Inc. gab im Mai bekannt, dass es durch eine Kapitalinvestition einen Anteil an Purple Carrot erworben hat, ein Anbieter von Kochboxen auf Pflanzenbasis in den Vereinigten Staaten (USA). Purple Carrot, das 2014 angefangen hat, liefert national frische, vorportionierte Zutaten mit einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitungen an Leute, die zu Hause gesunde Gerichte auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...