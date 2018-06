"Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Treffen/Visegrád-Staaten

Im asylpolitischen Getümmel der EU stehen sich zwei Gruppen gegenüber, die irgendwie zueinanderfinden müssen. Die eine Gruppe besteht im Kern aus den "Frontstaaten" im Süden und Norden, deren Interesse es ist, dass die EU die Last der Asylverfahren nicht bei ihnen ablädt. Sie dringen auf gerechte Verteilung. Die anderen scharen sich um die Ostmitteleuropäer, die genau diese Verteilung nicht wollen, jedenfalls nicht nach festen Quoten. Beim Treffen der Visegrád-Staaten in Budapest ist noch einmal klar geworden, wo sie den Ausweg sehen: in der stärkeren Sicherung der EU-Außengrenzen und in Asylverfahren schon jenseits dieser Grenzen. (...) Denn Asylverfahren außerhalb der EU wären für alle Beteiligten eine spürbare Entlastung und würden das Thema "Verteilung" entschärfen - nur Schlepper hätten das Nachsehen. (...)/yyzz/DP/mis

