Gregor Kälin, Director / Head of Business Development der Allthings Technologies AG, referiert am 4. Immobilien-Summit am Montag, den 2. Juli 2018, zum spannenden Thema "Das Gebäude als digitales Asset". Was genau dahinter steckt und inwiefern das Property Management vor einem tiefgreifenden Wandel steht, erfahren Sie im Interview.

Der Wettbewerb rund um Rendite und Auslastung in der Immobilienbranche wird immer wie anspruchsvoller. Gleichzeitig ist das Immobilien Asset Management die grösste Branche weltweit, die ihre Kunden noch nicht gut kennt. Digitale Plattformen für Gebäude ermöglichen es, Gebäude und das Geschehen darin detailliert zu verstehen und entsprechende Massnahmen zu ergreifen.

"Man sieht, wie sich Dinge sehr ähnlich entwickeln wie es in der Reisebranche schon seit 10 Jahren der Fall ist"

Sie sagen, dass das Immobilien Asset Management grösstenteils seine Kunden nicht gut kennt. Wie erklären Sie sich dies?

Gregor Kälin: Dafür gibt es meines Erachtens zwei Gründe:

Asset Manager haben heute keinen direkten Kontakt mit Ihren Endkunden, den Mietern. Das heisst, dass sie die Kundenbeziehung nicht selbst besitzen. Dies wird alles über Dienstleister wie Property Manager oder Facility Manager gemacht. Prozesse in Gebäuden sind heute noch sehr physisch und laufen über unterschiedlichste Kanäle (Telefon, EMail, Brief, etc.). Dies führt zu sehr vielen Medienbrüchen und erschwert es dem Eigentümer genau zu verstehen, was in den Gebäuden passiert und wie sich die Mieter fühlen.

"Erträge, Mieterzufriedenheit und Prozessqualität können verbessert und Kosten gesenkt werden"

Warum sollten Eigentümer oder Asset Manger auf digitale Service-Plattformen setzen?

Gregor Kälin: Digitale Service-Plattformen können auf der Einnahmen- und auf der Kostenseite wirken. Wir haben mit unseren Partnern vier Hebel identifiziert, die gleichzeitig wirken:

Mehr Ertrag: höhere Einnahmen auf der Mietseite dank umfassenden Service-Angeboten oder durch Kommissionen aus der Vermittlung von Partnerangeboten. Beispiele sind gemeinsam genutzte Ressourcen wie Sitzungszimmer, Fahrzeuge oder auch digitale Concierge-Dienstleistungen. Hier nehmen die Mieter das Gebäude werthaltiger wahr und sind bereit, auch höhere Mieten zu zahlen. Im Office-Segment kann das bis zu 40% höhere Quadratmetermieten bedeuten.

Höhere Mieterzufriedenheit ...

