The following instruments on XETRA do have their first trading day 22.06.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 22.06.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0373476966 PFZ.SCHW.KT.BKN 18-33 502 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A161RE6 BAY.LAND.BOD.IS. 18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A184NY5 SEMPER A.16/6500 16/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0KU7 DZ BANK IS.A948 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3SE3 LB.HESS.-THR.ZI.DI.06A/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3SF0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.06B/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA USU07265AA63 BAY.US FI.II. 18/21 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA USU07265AB47 BAY.US FI.II. 18/21 FLR BD00 BON USD N

CA XFRA USU07265AC20 BAY.US FI.II. 18/23 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US11134LAH24 BROADCOM/KY FIN. 18/27 BD02 BON USD N

CA XFRA US20030NCC39 COMCAST 2047 BD02 BON USD N

CA XFRA US20030NCG43 COMCAST 2052 BD02 BON USD N

CA XFRA US682680AU71 ONEOK 18/28 BD02 BON USD N

CA XFRA US682680AV54 ONEOK 18/48 BD02 BON USD N

CA XFRA USU07265AD03 BAY.US FI.II. 18/23 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA USU07265AE85 BAY.US FI.II. 18/25 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USU07265AF50 BAY.US FI.II. 18/28 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USU07265AG34 BAY.US FI.II. 18/38 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USU07265AH17 BAY.US FI.II. 18/48 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1840614736 BAYER CAP.CORP. 18/22 FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1840614900 BAYER CAP.CORP. 18/22 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1840618059 BAYER CAP.CORP. 18/26 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1840618216 BAYER CAP.CORP. 18/29 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1844348570 WORLD BK 18/26 MTN BD02 BON ZAR N