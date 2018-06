Der Kurs des Euro ist am Freitag im frühen Handel gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Morgen 1,1689 US-Dollar. In der Nacht hatte sie sich noch um die Marke von 1,16 Dollar bewegt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1538 (Mittwoch: 1,1578) Dollar festgesetzt.

Der Euro hatte bereits am Donnerstag zugelegt, nachdem schwache US-Konjunkturdaten den Dollar unter Druck gebracht hatten. Für ein günstiges Umfeld für den Euro sorgte die Einigung auf ein letztes Hilfspaket für Griechenland in der Nacht. Das Krisenland bekommt zum Abschluss noch einmal neue Milliardenkredite und Schuldenerleichterungen und soll ab August dann finanziell wieder auf eigenen Beinen stehen.

Am Freitag stehen zunächst viel beachtete wirtschaftliche Stimmungsindikatoren aus der Eurozone auf dem Kalender. So werden die Einkaufsmanagerindizes für die Industrie und den Dienstleistungssektor aus dem Monat Juni veröffentlicht. Zuletzt hatten eine Reihe von Konjunkturdaten eine Abschwächung des wirtschaftlichen Wachstums signalisiert./jsl/jha/

