Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus von 122 auf 133 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry setzte die Aktien zudem in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie auf die "Analyst Focus Liste". Airbus dürfte zwar schwache Halbjahreszahlen vorlegen, doch liege das an vorübergehenden Lieferverzögerungen wegen Triebwerksproblemen. Zudem könnte Airbus als europäischer Anbieter sogar von einem Handelskrieg zwischen China und den USA profitieren und mehr Aufträge aus China erhalten./mis Datum der Analyse: 21.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2018-06-22/00:13

ISIN: NL0000235190